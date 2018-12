Mini-Testlabor: Forscher bauen menschliche Organe in Chipform

Der Organ-Chip sieht unscheinbar aus: Er ist so groß wie eine Visitenkarte und besteht aus verschiedenen Kunststoff-Folien, die zu einem Stapel zusammengeschweißt sind. Doch die Forscher vom Fraunhofer-Institut für Werkstoff und Strahltechnik in Dresden wollen darin alle Vorgänge nachbilden, die in einer Niere stattfinden.

Winziger Blutkreislauf

Wenn man die Plastikkarte gegen das Licht betrachtet, erkennt man jede Menge Kanäle. In einer kleinen Kammer am Rand des Chips befinden sich zudem Organzellen der Niere. Das alles braucht man, um eine Niere und den Blutkreislauf zu simulieren, aus dem das Organ Giftstoffe und Flüssigkeiten filtert.

Minilabor für Medikamententests

Wenn die Forscher den künstlichen Blutkreislauf in Gang setzen, können sie erkennen, wie die Niere eines Menschen auf ein neues Medikament reagieren würde. Sogar hohen oder niedrigen Blutdruck können sie simulieren, erklärt Fraunhofer-Forscher Frank Sonntag. So könnte der Multi-Organ-Chip Tierversuche bei der Entwicklung von Medikamenten ersetzen.

Besser als Tierversuche?

Das wäre nicht nur im Sinne von Tierschützer. Auch aus medizinischer Sicht wäre es sinnvoll. Schließlich seien nachgebildete menschliche Organe dem Menschen viel ähnlicher als z.B. die Organe von Ratten.

„Tierversuche werden einfach überschätzt! Wir sind keine 70 Kilogramm Ratten.“ (Prof. Thomas Harting, Toxikologe, Baltimore)

Deswegen forschen viele Institute weltweit an solchen Organchips. Die Dresdner gehen nun den nächsten Schritt und kombinieren die Organe: Herz, Niere, Blutkreislauf. Denn nur in dieser Kombination könne man die Abläufe in einer Niere simulieren.

Zukunftstechnologie

Bis solche Chips aber tatsächlich Tierversuche ersetzen können, werden noch viele Jahre vergehen. Wenn sie gut funktionieren, müssten auch noch Gesetze geändert werden. Das Arzneimittelgesetz, das Chemikaliengesetz oder auch das Futtermittelgesetz schreiben immer noch Tierversuche vor. Trotzdem könnten die Organchips helfen, unnötige Tierversuche zu vermeiden: Denn Wirkstoffe, die sich an menschlichen Modellen als schädlich erweisen, würden erst gar nicht in den Tierversuch kommen.