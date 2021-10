Millionen-Förderung für Forschungsprojekte der OTH Regensburg

An der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg (OTH) werden mehrere Forschungsprojekte vom Bund mit über einer Million Euro gefördert. Das gab die OTH am Donnerstag bekannt.

Diese Projekte werden gefördert

Mit Hilfe eines Projekts soll der Lärm in Gebäuden verringert werden. Die Forscher haben dabei Rohrleitungen im Blick. Mit Hilfe ihrer Arbeit sollen die Rohre besser befestigt werden, damit weniger Schall auf die Wände der Gebäude übertragen wird. 200.000 Euro bekommen die Kooperationspartner dafür vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Etwas mehr als 400.000 Euro Förderung bekommen dagegen Forscher, die bessere Druck-Sensoren für Vakuum-Behälter entwickeln wollen.

CO2-Ausstoß senken

Über knapp eine halbe Million Euro darf sich außerdem das dritte Forschungsteams freuen. Zusammen mit Partnern aus Forschung und Industrie wollen sie helfen, den Kohlenstoffdioxid-Ausstoß zu senken. Das Team will eine Möglichkeit entwickeln, CO2 mit Hilfe von Nanotechnik am besten schon im Schornstein zu binden und direkt in Ethanol umzuwandeln.

Die Forscher um Professor Alfred Lechner setzen dabei auf das Material Graphen und ein Verfahren das Elektrokatalyse heißt. Damit die Technik klimaneutral arbeiten kann, ist aber auch Strom aus erneuerbaren Energien notwendig. Erste Versuche sollen zeigen, ob die Technik effizient genug ist, um in größeren oder kleineren Anlagen tatsächlich eingesetzt werden zu können.

Die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg wurde 1971 als Hochschule für Technik, Wirtschaft und Sozialwesen gegründet. Heute ist sie eine der größten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Bayern. Insgesamt studieren rund 11.000 junge Menschen an der OTH. An der Hochschule kann man 28 Bachelor-, 20 Master-, vier berufsbegleitende Bachelor- und fünf weiterbildende Masterstudiengänge belegen.