Militärökonom: Ukraine kann sämtliche Gebiete zurückgewinnen

Der russische Plan, die Ukraine zu kontrollieren, ist vorerst gescheitert. Die Kriegshandlungen fokussieren sich mittlerweile vor allem auf das Donbass-Gebiet. Das neue „Possoch klärt“ (Video unten) beschäftigt sich mit der Frage, ob die Ukraine den Krieg nun sogar gewinnen kann. Dr. Marcus Matthias Keupp, Dozent für Militärökonomie an der renommierten Militärakademie der ETH Zürich, erklärt im Gespräch mit BR24, wo die Schwächen beim russischen Militär liegen und weshalb die Ukraine sich bisher so erfolgreich wehren kann.

BR24: Hätten Sie erwartet, dass die Ukraine sich so lange gegen Russland behaupten kann?

Marcus Matthias Keupp: Die Ukraine schlägt sich sehr viel besser, als viele es zum Anfang des Krieges erwartet haben. Was der Ukraine im Moment gelingt, sind zwei Dinge. Erstens sie schafft es, die russischen Vorstöße im Südosten zum Stehen zu bringen. Das ist schon mal eine gewaltige Leistung, weil die Russen vom Material her absolut überlegen stehen. Es deutet also auf eine bessere ukrainische Taktik hin. Und zweitens, die Ukraine beginnt seit etwa einer Woche mit Gegenoffensiven im Raum Charkow. Das heißt, sie ist zum ersten Mal an diesem Krieg nicht länger nur passiv am Verteidigen, sondern stößt zum ersten Mal wirklich vor in Räume, die die Russen bisher gehalten haben.

Keine funktionierende Logistik bei den russischen Truppen

BR24: Warum schlägt sich Russland schon seit Beginn des Krieges weniger erfolgreich?

Keupp: Ich würde sagen, es gibt dafür drei Gründe. Das Erste ist einfach eine schlampige Operationsführung. Die Russen verstoßen gegen ganz einfache Grundsätze, wie zum Beispiel, dass man das Material regelmäßig warten und bewegen muss, damit es einsatzfähig bleibt. Wir sehen jetzt bei vielen Systemen, dass sie nicht deswegen liegen bleiben, weil sie in der Kampfführung unterlegen sind, sondern einfach, weil zum Beispiel die Reifen abreißen. Das deutet auf eine schlechte Wartung hin. Der zweite Grund ist die Logistik. Die Systeme bleiben liegen, einfach weil es den Russen nicht gelingt, sie mit Treibstoff zu versorgen und auch die ganze Ersatzteillogistik entsprechend zu organisieren. Und der dritte Grund ist ein altes Problem, nämlich die Korruption in den russischen Streitkräften. Also, dass ein Teil des Budgets, das eigentlich zur Instandhaltung oder für Erneuerungen vorgesehen ist, einfach in die Taschen von lokalen Kommandeuren oder Politikern wandert, die sich daran bereichern. Es gibt auch etliche Beispiele, wo russische Offiziere Treibstoff auf dem Schwarzmarkt verkaufen, um damit zusätzliche Einnahmen zu generieren.

BR24: Der Schlüssel zu einem militärischen Sieg ist also eine funktionierende Logistik?

Keupp: Ja. Denken Sie einmal an diese riesige Operation… Da sind ursprünglich einmal 110 taktische russische Bataillons-Gruppen in die Ukraine hineingegangen. Jetzt können Sie rechnen: Ein taktisches Bataillon hat ungefähr 150 Fahrzeuge. Es ist also eine riesige Menge an mechanisiertem Material. Das heißt, die Logistik, die dahinter hängt, ist bei so einem Feldzug viel wichtiger als die eigentliche Operationsführung. Sie können noch so gut kämpfen, wenn Sie es nicht schaffen, diese gewaltige Menge an Material laufend zu versorgen. Dann bleibt das Material einfach stehen. Und genau das ist passiert. Das sehen wir seit den Anfangstagen des Krieges. Und die Ukraine hat es sehr gut geschafft, diesen Effekt auszunutzen.