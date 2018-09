Mikroplastik gelangt über Mücken in Vögel

Flugtiere wie Vögel und Fledermäuse sowie Spinnen fressen Mücken. Tragen diese Stechinsekten winzige Kunststoffkügelchen in sich, die sie als Larven im Wasser geschluckt haben, sind die Plastikteilchen auch noch in den erwachsenen Fluginsekten zu finden. Die Mücken werden dann samt Mikroplastik von ihren Fressfeinden vertilgt. So fassen die Wissenschaftler um Amanda Callaghan von der britischen University of Reading ihre Untersuchungen im September 2018 in den "Biology Letters" der Royal Society zusammen.

Mikroplastikkügelchen in verschiedenen Larvenstadien

Untersuchungsobjekt der britischen Wissenschaftler war die Gemeine Stechmücke (Culex pipiens). Das Leben einer Stechmücke gliedert sich in vier verschiedene Stadien: Ei, Larve, Puppe und das ausgewachsene Tier (Imago). In einer ersten Testreihe boten die Forscher den Mückenlarven zwei Mikrometer (0,002 Millimeter) kleine Plastikkügelchen im Wasser an. Innerhalb des Larvenstadiums durchlaufen die Larven vier Phasen. In der dritten Phase nahmen die Mücken Wasser mit 80.000 Kügelchen pro Milliliter zu sich. In der vierten Phase konnten die Forscher durchschnittlich jeweils rund 3.000 winzige Mikrokügelchen nachweisen. Im Puppenstadium waren es noch etwas mehr als 1.000 Kügelchen. Die erwachsenen Mücken trugen jeweils noch rund 40 Mikroplastikteilchen in sich.