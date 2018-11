Mikroplastik - Auswirkungen auf die heimische Fischwelt

Schätzungen zu Folge sterben etwa 100.000 Meerestiere jedes Jahr, weil sie Plastikmüll gefressen haben. Aber Plastik bedroht nicht nur die Ökosysteme weit von uns entfernter Ozeane. Auch die bayerischen Gewässer sind damit verschmutzt - als nahezu unsichtbares Mikroplastik. Es ist eine Gefahr für unsere heimischen Arten wie Forellen, Renken oder Karpfen – und damit letztlich für uns alle.

Gewässer flächendeckend durch Mikroplastik verschmutzt

Wie die meisten Flüsse Deutschlands ist auch der Rote Main mit Mikroplastik verseucht. Martin Löder von der Uni Bayreuth will herausfinden, wie hoch die Konzentration ist. Am "Lehrstuhl Tierökologie" werden die Wasserproben aus dem Roten Main ausgewertet.

22 deutsche Flüsse haben die Forscher zwischen 2014 und 2017 auf Mikroplastik untersucht. Prof. Christian Laforsch leitet die Studien, die erstmals eine flächendeckende Verschmutzung unserer Gewässer durch Mikroplastik nachgewiesen haben – von Deutschlands Flüssen bis zum Gardasee.

Mikroplastik gelangt in die Nahrungskette

Als Mikroplastik werden Kunststoffpartikel bezeichnet, die kleiner als 5 Millimeter sind. Es stammt nicht nur aus verrottetem Plastikmüll, sondern auch aus Reinigungsmitteln oder Kosmetikprodukten wie Shampoos oder Hautpeelings. Über die Abwässer gelangt es ins Ökosystem und in die Nahrungskette.

Auswirkungen von Mikroplastik auf Wasserlebewesen

Besonders drängend ist die Frage, welche Auswirkungen das Mikroplastik auf Wasserlebewesen hat. In Laborversuchen versucht Christian Laforsch, dieser Frage auf den Grund zu gehen. Zum Beispiel in Versuchen an den ersten Gliedern der Nahrungskette - nämlich Sedimentwürmer und Wasserflöhe. Sie werden dazu gezielt mit einer fluoreszierenden Algen-Kunststoff-Lösung gefüttert. Plastikteilchen können zu physischen Verletzungen wie einen blockierten Darm oder Schnitten durch scharfe Kanten führen.

Auswirkungen von Mikroplastik auf die Gesundheit

Außerdem enthält Kunststoff sogenannte "Additive". Das sind Giftstoffe wie etwa Weichmacher, die das Hormonsystem von Lebewesen empfindlich stören können. Oder Schwermetalle, von denen einige krebserregend sind. Und das ist noch längst nicht alles …

"Man weiß, dass Plastik auf seiner Oberfläche auch Schadstoffe akkumulieren kann (…)- wie eine Art Schwamm. Es kann durchaus sein, dass wenn ein Plastikteil vom Organismus aufgenommen wird, diese Schadstoffe wieder im Organismus freigegeben werden." Martin Löder

Die Auswertung am Mikroskop zeigt: Die Wasserflöhe nehmen das Plastik mit seiner giftigen Fracht in großen Mengen auf.

Verbot von Einweg-Plastik

Am Ende der Nahrungskette steht der Mensch. Höchste Zeit also, das Plastik drastisch einzudämmen. Die Europäische Union will zumindest Einwegplastik bald verbieten. Aber reichen solche Maßnahmen überhaupt aus?

"Wenn der Verbraucher dadurch vielleicht aufmerksam, das Thema dadurch präsenter wird, dann denken die Menschen vielleicht auch darüber nach. Dann hat dieses Gesetz schon auch eine Wirkung. Aber nur durch das Verbot von Einwegplastik werden wir die Welt nicht retten." Martin Löder

Mikroplastik bedroht nicht nur Fische. Es macht vor nichts und niemand halt. Österreichische Wissenschaftler haben Mikroplastikpartikel erstmals in menschlichen Stuhlproben nachgewiesen. Denn am Ende der Nahrungskette stehen wir.