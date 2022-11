Meteorit gibt Hinweis, wie das Wasser auf die Erde kam

Woher kommt das Wasser auf unserem Planeten? Sind die chemischen Grundlagen dafür auf der Erde entstanden - oder ist das Wasser möglicherweise aus dem All zu uns gekommen? Etwa an Bord eines Meteoriten? Die Diskussion darüber ist in vollem Gang, seit im englischen Städtchen Winchcombe Ende Februar vergangenen Jahres ein Meteorit eingeschlagen ist. Ashley King, Planetenforscher am Natural History Museum in London:

"Das war mitten im Lockdown, am 28. Februar um 22 Uhr. Viele Menschen sahen diesen abstürzenden Feuerball und haben ihre Aufnahmen auf Social Media geteilt. Und wir haben die Bevölkerung natürlich sofort aufgerufen, ungewöhnliche Fundstücke zu melden."

300 Gramm schwer: Das Wissen um die Herkunft unseres Wassers

Der sogenannte Winchcombe-Meteorit ging in einem Wohnviertel zu Bruch, in einer Garagenauffahrt. Und die Bewohner? Sie zogen Handschuhe über und sammelten einen Haufen Staub und zahlreiche schwarze Splitter ein.

"Kleine Fragmente lagen überall im Garten herum, im Nachbargarten und bis auf die Straße hinaus. Und nach nur zwölf Stunden war das Material bereits gesichert." (Ashley King, Planetenforscher)

Winchcombe-Meteorit enthält Wasser

Gut 300 Gramm unverfälschtes Meteoriten-Material, ein absoluter Glücksfall für die Wissenschaft. Jetzt wurde das Ergebnis der Analysen veröffentlicht: Der Winchcombe-Meteorit enthält unter anderem auch Wasser - und die chemische Signatur ist dem Wasser der Erde verblüffend ähnlich. Das stützt die Theorie, dass der überwiegende Teil unseres Wassers aus dem All auf die Erde gekommen sein könnte.