Messerangriffe: Kein Zusammenhang mit der Staatsangehörigkeit

Wissenschaftler: Statistiken sind bislang nicht aussagefähig

An den Kriminalstatistiken gibt es Kritik bezüglich deren Aussagekraft. Dirk Baier von der Universität Zürich sagt im Gespräch mit dem #Faktenfuchs: "Immer wenn die Polizei beginnt, neue Dinge zu zählen in der Kriminalstatistik, braucht es erstmal eine gewisse Routine. Und die ersten Jahre kann man eigentlich nie wirklich gebrauchen." Der aus Sachsen stammende Professor für Gewaltforschung drängt darauf, dass zuerst die Zählweise in allen Bundesländern vereinheitlicht werden müsste, denn "in der Vergangenheit hat allein das Mitführen von Messern schon gereicht, um gezählt zu werden. In anderen Bundesländern musste das Messer eingesetzt werden, um gezählt zu werden." Baier meint, dass sich solche eine Routine erst nach mehreren Jahren einstelle, erst dann könne man diese Zahlen für eine Auswertung heranziehen.

Auch Elena Rausch von der Kriminologischen Zentralstelle (Krimz), einer Forschungs- und Dokumentationseinrichtung des Bundes und der Länder, bekräftigt diese Argumentation. Denn in den aktuellen Statistiken werden auch die Corona-Jahre mitgezählt, die nicht mit dem alltäglichen Leben vor der Pandemie verglichen werden können. Zudem könne man “einen Trend überhaupt erst beurteilen, wenn man mehrere Jahre beobachtet", meint die Juristin und Expertin für Messerkriminalität.

Studie: Kein Zusammenhang mit Staatsangehörigkeit

Allerdings gibt es nicht nur die Polizeilichen Kriminalstatistiken oder die Auswertungen der Justiz. Auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben sich mit der Frage beschäftigt, ob Messerkriminalität und Herkunft in einem kausalen Zusammenhang stehen.

So verweist das Bundesjustizministerium in seiner Antwort an den #Faktenfuchs auf eine Studie aus dem Jahr 2022 der Kriminologischen Zentralstelle (Krimz) die unter anderem von Elena Rausch veröffentlicht wurde und den Titel "Ausmaß und Entwicklung der Messerkriminalität in Deutschland" trägt. Doch auch hier existiere das Problem, dass es in den Statistiken höchstens die Unterscheidung "deutsch" oder "nicht-deutsch" gebe, sagt Rausch. "Und das umfasst eben nicht den Migrationshintergrund, sondern die Staatsangehörigkeit. Und das Gleiche ist in der Forschung der Fall."

Für die Studie hat Rausch mit ihren Kolleginnen und Kollegen das Phänomen Messerkriminalität am Beispiel des Bundeslandes Rheinland-Pfalz analysiert. Dabei wurden Urteilstexte von insgesamt 519 rechtskräftig wegen schwerer Gewaltkriminalität verurteilten Personen ausgewertet. Die Forscherinnen und Forscher untersuchten dabei die Jahre von 2013 bis 2018. "Und da haben wir geschaut, bei wie vielen wurde dann tatsächlich ein Messer eingesetzt. Wir haben dann bestimmte Merkmale verglichen, die in der öffentlichen Diskussion eine Rolle spielen", erklärt Elena Rausch das Vorgehen im #Faktenfuchs-Interview. Die Forscherinnen und Forscher analysierten die Zahlen auf Merkmale wie Alter der Täter, deren Staatsangehörigkeit, Geschlecht und die Tatumstände – ob es ein zufälliger Angriff im öffentlichen Raum war oder ob sich Täter und Opfer vorher bereits kannten.

Die Studie zeigt unter anderem, dass ein "massiver Anstieg" der Messergewalt nicht nachgewiesen werden konnte und dass es "keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen Messerkriminalität und schwerer Gewaltkriminalität insgesamt hinsichtlich der untersuchten Variablen, insbesondere der Staatsangehörigkeit, gibt." Übersetzt heißt das, dass in der Studie kein Zusammenhang zwischen der Staatsangehörigkeit und dem Einsatz eines Messers bei einem Gewaltdelikt nachgewiesen werden konnte. "Als Fazit muss man sagen, dass wir diese ganzen Narrative, die es in der öffentlichen Diskussion gibt, nicht bestätigen konnten", bilanziert Rausch das Ergebnis.

Expertin: Zufallsopfer sind selten

Doch immer wieder wird genau das behauptet. Woran liegt das? "Ich glaube, dass das schon auch viel an der medialen Berichterstattung liegt und an der Wahrnehmung, die dadurch auch geprägt ist", meint Elena Rausch von der Kriminologischen Zentralstelle (Krimz). Der Juristin zufolge spielen die Messerattacken im öffentlichen Raum, bei denen ein Täter ihm unbekannte Opfer attackiert, eine große Rolle in der medialen Berichterstattung. Derlei Attacken würden ein großes Echo erzeugen und auch die eigene Wahrnehmung zum Thema Messergewalt beeinflussen. "Das spiegelt aber nicht unbedingt die Realität wider. Das ist ein sehr selektiver Ausschnitt der Messergewalt, wie sie insgesamt stattfindet", sagt die Expertin.

In ihrer Studie hat Rausch auch die Täter-Opfer-Beziehung analysiert. Meist handelte es sich bei den Messerattacken um Taten, bei denen sich Täter und Opfer kannten. Messerangriffe im öffentlichen Raum auf Unbekannte, also auf “absolute Zufallsopfer", machen laut der Studie weniger als fünf Prozent aller Fälle aus. Das heißt, "das, worüber wir immer diskutieren und was immer diesen großen Aufschrei auslöst, das sind ganz schreckliche einzelne Delikte", konstatiert die Wissenschaftlerin. Sie beobachte vielmehr, dass Messer häufig "im Kontext von Partnerschaftsgewalt bei Femiziden eingesetzt werden. Und das sind auch extrem schreckliche Delikte unter Umständen nicht minder schrecklich als die, die einen Aufschrei auslösen." Rausch zufolge würden solche Taten in der Medienlandschaft aber "eigentlich nie ein derartiges Echo" auslösen. Man fände dazu "nicht mal ansatzweise so viele Berichte oder Auseinandersetzungen".

Kriminologe: Diskussion dient politischer Agenda

Dirk Baier von der Uni Zürich bewertet das ähnlich. Aus kriminologischer Perspektive müsse man "ganz klar sagen, Staatsangehörigkeit oder Geburtsland haben nichts mit Kriminalität zu tun. Also sind sie nie Ursachen von Kriminalität." Das könne man sich auch simpel vergegenwärtigen, meint der Kriminologe: "Wenn ich jemandem die deutsche Staatsangehörigkeit wegnehme, wird er deswegen nicht morgen kriminell. Oder: Wenn ich jemandem die deutsche Staatsangehörigkeit schenke, der kriminell gewesen ist, wird der deswegen nicht morgen nicht mehr kriminell sein."

Baier sieht in der Diskussion vielmehr eine politische Agenda. Wer Kriminalität mit Ausländern oder Flüchtlingen in Verbindung bringe, könne auch schnell eine vermeintlich einfache Lösung anbieten : "Die dann lautet: Wir müssen die ja nur aus Deutschland rausbringen, dann haben wir keine Kriminalitätsprobleme." Das aber sei viel zu kurz gedacht, so Baier. Ihm sei "keine kulturelle Gruppe bekannt, die mit dem Messer in der Wiege aufwachsen würde." Dieses Denken sei nicht nur vorurteilsbeladen, sondern "eigentlich rassistisch, das überhaupt anzunehmen, dass es solche kulturelle Bedingtheit eines Verhaltens gibt."

Fazit

Die offiziellen Polizeilichen Kriminalstatistiken zählen seit 2020 die Straftaten im Bereich Messerkriminalität. Allerdings werden diese nicht oder nur bedingt nach der Herkunft oder Staatsangehörigkeit der Tatverdächtigen ausgewertet. Zudem werden in den Statistiken nur Tatverdächtige geführt. Nicht erfasst wird, ob diese auch die tatsächlichen Täter waren.

Die vom #Faktenfuchs befragten Experten geben an, dass es keinen kausalen Zusammenhang zwischen Messergewalt und der Staatsangehörigkeit der Täter gibt. Eine Studie belegt das anhand der Zahlen von rechtskräftig verurteilten Gewalttätern, die ein Messer eingesetzt haben: Meist handelte es sich um Taten, bei denen sich Täter und Opfer kannten; Messerangriffe im öffentlichen Raum auf Unbekannte machten weniger als fünf Prozent aller Fälle aus. Ein Experte warnt deswegen vor Rassismus und Vorurteilen.