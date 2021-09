Merkel besucht Quantenforschungs-Institut in Garching

Mit Quantencomputern lassen sich Aufgaben lösen, für die herkömmliche Computer zu lange brauchen. Daher werden weltweit entsprechende Geräte entwickelt – auch die Bundesregierung plant im Rahmen des Konjunkturprogramms gegen die Corona-Krise eine Förderung der Quantentechnologien mit zwei Milliarden Euro. Eines der führenden Forschungsinstitute auf dem Gebiet der Quanten ist das Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching bei München.

Merkel betont Wert der Grundlagenforschung

Am Garchinger Institut bekam die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einen speziellen Quantencomputer, einen sogenannten Quantensimulator, zu sehen. Er basiert auf Tausenden von einzelnen Atomen. Außerdem besichtigte sie ein Labor mit einem "Quantenknotenpunkt", einem wesentlichen Baustein für die Kommunikation mittels Quantentechnologie. Merkel zeigte sich beeindruckt und betonte die Bedeutung der Grundlagenforschung:

"Unser Wohlstand hängt von nichts anderem ab, als dass wir Weltmarktführer in der Grundlagenforschung und ihren Anwendungen sind." Bundeskanzlerin Angela Merkel

Forschungszentren und Unternehmen setzen große Hoffnungen in Quantencomputer. Anders als klassische Computer, die mit Nullen und Einsen rechnen, basieren sie auf Quantenbits, die beliebig viele Zustände annehmen können. Sie können daher extrem schnell rechnen. Für viele Simulationen, etwa von Materialien in der Autoindustrie, sind sie daher sehr interessant.

Bayern setzt auf Quantentechnologie

Bayern will beim Bau von Quantencomputern und allgemein bei der Entwicklung von Quantentechnologien ganz vorne mitspielen. Zu diesem Zweck ist auch die Initiative "Munich Quantum Valley" im März 2021 an den Start gegangen, die vom Freistaat mit 300 Millionen Euro gefördert wird. Jetzt sollen auch Mittel aus dem Bundesprogramm fließen, stellte Kanzlerin Merkel bei ihrem Besuch in Garching in Aussicht.