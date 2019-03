Hat der Mensch einen Magnetsinn?

Wäre es nicht praktisch, wenn Menschen wie Brieftauben Himmelsrichtungen spüren könnten? Joseph Kirschvink und Shin Shimojo vom California Institute of Technology und Ayu Matani von der Universität Tokio sind überzeugt, dass der Mensch zumindest die organischen Anlagen dafür hat. Ihren Messungen zufolge reagieren die menschlichen Gehirnwellen auf Änderungen eines Magnetfelds, das so stark wie das Magnetfeld der Erde ist. Ihre Ergebnisse haben sie im März 2019 in der Zeitschrift eNeuro veröffentlicht.

Im Dunkeln ist gut Magnetfeld fühlen

Für Ihre Studie bauten die Forscher eine von Radiowellen abgeschirmte Kammer. Mit Kupferkabeln, die um die Kammer herumliefen, konnten sie ein künstliches Magnetfeld erzeugen und variieren. 34 Versuchsteilnehmer verbrachten je eine Stunde bei Stille und absoluter Dunkelheit in dem Raum. Während sie einfach nur dasaßen, zeichneten 64 Elektroden ihre Gehirnwellen auf. Die Forscher veränderten nun das Magnetfeld innerhalb der Kammer. Bei einigen Probanden änderten sich daraufhin die Gehirnwellen, ohne dass sie etwas bewusst wahrnahmen.