Raubvögel

Raubvögel wie Steinadler, Falken oder Habichte haben wahre Superaugen. Da sie kaum natürliche Feinde haben, ist ihr Sehvermögen auf die Jagd ausgerichtet. Denn sie müssen ihre Sturzflüge aus mehreren hundert Metern zielgenau koordinieren - und vor allem die Beute am Boden erkennen können. Dafür haben sie eine Art eingebautes Fernglas - einen Superzoom. In einem kleinen Teil des Auges vergrößert die Netzhaut so stark, dass die Raubvögel eine Maus im Flug aus bis zu 500 Metern Entfernung scharf sehen. Manche Raubvögel können auch ultraviolettes Licht wahrnehmen – so sehen sie den Urin von Mäusen als leuchtende Spur.