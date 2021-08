Mehr Tierwohl: Schweine bekommen jetzt "Spielzeug"

Eisenketten in einer Ecke mit einem kleinen Plastikball dran, um darauf herumzukauen, waren bisher Standard in deutschen Schweineställen. Ab sofort muss das Beschäftigungsmaterial aber faserreich, organisch und veränderbar sein. Das schreibt die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung ab dem 1. August vor. Die neuen Kriterien erfüllen beispielsweise Beißhölzer, Baumwollseile, Jutesäcke, Stroh oder Presslinge aus Luzernen, einer Kleeart.

Normalerweise würden Schweine 75 Prozent ihres Tages mit Futtersuche verbringen. Sie wühlen im Boden, beißen, kauen potenzielles Essen oder erkunden fremde Sachen durch Knabbern. In Deutschland werden Schweine normalerweise auf nackten Betonspaltenböden gehalten. Beschäftigungsmaterial ist deshalb ein Baustein für mehr Tierwohl.

Gute Erfahrungen und geringe Kosten

Der größte Schweinehalter im Landkreis Dingolfing-Landau, Tobias Wührer, ist seit vier Jahren bei der Initiative Tierwohl und hat deshalb schon viel Erfahrung mit organischem Beschäftigungsmaterial. Mit Stroh ist er vorsichtig, wie viele andere Schweinehalter auch. Wührer befürchtet, dass das Stroh die Kanäle seiner Flüssigentmistung verstopfen könnte.

Deshalb setzt er auf Beißhölzer, Luzernepresslinge und Baumwollseile, die die Tiere an den Enden zerkauen und ausfasern können. Die Erfahrungen des jungen Landwirts damit sind gut und auch die Kosten halten sich in Grenzen. Für 4.000 Schweine hatte Tobias Wührer Investitionskosten in Höhe von 20.000 Euro. Die laufenden Kosten pro Monat liegen bei 200 Euro.

Beschäftigungsmaterial nur ein Nebenaspekt beim Tierwohl

Rund 4,8 Millionen Schweine werden in Bayern pro Jahr geschlachtet. Sie alle profitieren künftig während ihres sechsmonatigen Lebens vom organischen Beschäftigungsmaterial. Schweine-Expertin Michaela Mohring-Lutz vom Bildungs- und Wissenszentrum im baden-württembergischen Boxberg betont allerdings, dass es viel mehr braucht als nur Beschäftigungsmaterial, damit sich Schweine rundherum wohl fühlen.

Auch die richtige Futter- und Wasserversorgung, ein gutes Stallklima, genügend Platz und eventuell noch frische Luft kämen dazu. All diese Faktoren trügen dazu bei, dass es den Tieren gut geht und sie nicht aggressiv werden oder sich gegenseitig in Schwänze und Ohren beißen.

Tierwohl gibt es nicht umsonst

Doch mehr Tierwohl und bessere Haltungsformen kosten Geld. Landwirt Tobias Wührer verwirklicht schon einiges davon. So hält er etwa nur 22 Schweine in einer Bucht mit 19 Quadratmetern. Gesetzlich erlaubt wären 25 Tiere. Über die Initiative Tierwohl bekommt er die Mehrkosten ausgeglichen.

Aber um seinen Traum zu verwirklichen, vom Auslauf für alle Tiere, von der Haltung in Großgruppen mit gemischten Liegebereichen, also Stroh und Spaltenboden, fordert er Unterstützung vom Staat. Er findet: "Wenn die Politik die Massentierhaltung abschaffen will, ist es sofort möglich 30 Prozent weniger Schweine auf gleicher Fläche zu halten. Aber den entgangenen Verdienst muss mir jemand ausgleichen und das kann nur der Staat. Für 40 Cent mehr pro Kilo Schweinefleisch könnten wir sogar Auslauf machen."

Schweinefachfrau Michaela Mohring-Lutz bestätigt die Sicht des Landwirts. Auch sie findet, dass mehr Tierwohl finanziell ausgeglichen werden müsste. Wenn das nicht durch den Verbraucher an der Ladentheke erfolgt, müsse das Geld von anderer Stelle kommen. Sonst, so befürchtet sie, würde die Tierhaltung mehr und mehr ins Ausland abwandern. Und zwar dorthin, wo Tiere billiger produziert werden können, ohne Rücksicht auf das Tierwohl.