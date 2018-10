Mehr Kunststoff in Kosmetik und Putzmitteln als bekannt

Unter dem Begriff Mikroplastik versteht man feste Kunststoffpartikel, die kleiner als fünf Millimeter sind. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich alle Akteure einigen konnten. Ansonsten schwanken die Definitionen stark und erschweren die Debatte um eine Reduzierung von Mikroplastik in Kosmetik. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT, die vom Naturschutzbund Deutschland (NABU) in Auftrag gegeben und im September 2018 veröffentlicht wurde. Die Studie nennt erstmals Zahlen zu gelösten Kunststoffen in Kosmetikprodukten.