Meeresgischt und Nebel verteilen Mikroplastik über die Welt

Nach Schätzungen eines internationalen Forscherteams werden pro Jahr bis zu 25 Millionen Tonnen Mikro- und Nanoplastik durch Meereswinde, Schnee, Gischt oder Nebel tausende Kilometer weit über Länder, Kontinente und Ozeane hinweg transportiert. Das teilten das Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Bremerhaven und weitere Forschungsinstitute mit.

Luftblasen voller Plastik

Die Kunststoffteilchen gelangen den Untersuchungen zufolge zum einen durch menschliche Aktivitäten in die Atmosphäre und werden dort weitergetragen, etwa Partikel aus Reifen- und Bremsabrieb im Straßenverkehr oder von den Abgasen aus Industrieprozessen.

Laut der Übersichtsstudie wird aber auch eine beträchtliche Menge über die Meeresumwelt transportiert. Das Mikroplastik gelangt demnach zunächst vor allem aus der Küstenzone ins Meer. Durch Gischt, Wind und Wellen bilden sich dann Luftblasen im Wasser, die Mikroplastik enthalten. Dieses gelangt in die Atmosphäre, wenn die Blasen platzen und wird so wieder an die menschlichen Verursacher zurückverteilt.

Schädlicher Einfluss auf das Weltklima

Die Teilchen können dann nach Angaben der Forscher das Oberflächenklima und die Gesundheit von Ökosystemen beeinflussen. Lagern sich dunklere Partikel etwa im Schnee und Eis ab, könnten sie deren Fähigkeit verringern, Sonnenenergie zu reflektieren. Das führt dazu, dass Schnee und Eis schmelzen.

Dunklere Meeresflächen wiederum absorbieren mehr Sonnenenergie, wodurch sich die Ozeane weiter erhitzen. Darüber hinaus können Mikroplastikpartikel in der Atmosphäre als Kondensationskerne für Wasserdampf dienen und so die Wolkenbildung und langfristig auch das Klima beeinflussen.

Mehrere deutsche Forschungsinstitute beteiligt

An der in der Fachzeitschrift "Nature Reviews Earth and Environment" veröffentlichten Studie, welche die Atmosphäre als Quelle für die Kunststoffverschmutzung von Gewässern untersucht, waren neben dem AWI auch Forscher des Instituts für transformative Nachhaltigkeitsforschung Potsdam und des Geomar Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel beteiligt.