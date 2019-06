Meeresbiologin Antje Boetius: Zukunft versaut!

Bayern 2-radioWelt: Seit rund eineinhalb Jahren leiten Sie das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven und sind von Anfang an bei der Scientists for Future Bewegung dabei. Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen?

Antje Boetius, Tiefsee- und Polarforscherin: Das war die Erkenntnis, dass wir so nicht weitermachen können: Es geht um die Zukunft, es geht um die nächsten Generationen und das Recht der Ungeborenen, denen wir gerade die Zukunft verbauen. Als Wissenschaftler melden wir schon seit langem Zahlen und Fakten, und wir forschen weiter. Aber wir müssen auch erklären und warnen. Das ist unsere Pflicht. Aber nur Daten präsentieren, reicht nicht. Wir müssen diese auch einordnen. Und dann die Politik und die Gesellschaft fragen, wie es weitergehen soll. Was sind die Lösungen, und wie können wir als Wissenschaftler helfen, Lösungen zu finden.

Bayern 2-radioWelt: Was kann der Einzelne konkret tun?

Antje Boetius: Der Einzelne kann überlegen: Wie will ich leben, was bedeutet mir eine gesunde Umwelt. Und sind weniger fliegen, Energie sparen und anders mit Konsum umgehen wirklich ein so enormer Verzicht? Oder ist es eigentlich Verzicht, dass die Wälder brennen, dass der Eisbär und die Korallenriffe dahinschwinden, dass die Meere überfischt sind. Was ist eigentlich Verzicht und was ist Luxus? Das muss jeder für sich klären und bestimmen. Wichtig ist aber auch, dass man mit anderen Bürgern und mit seinen Kindern darüber spricht, in welcher Zukunft sie leben wollen. So nimmt man viele mit, und so kommen wir vielleicht auch in eine angstfreie, hoffnungsvolle und weniger pessimistische Stimmung. Den Umbau hinbekommen - wer, wenn nicht das reiche Deutschland, soll das schaffen!

Bayern 2-radioWelt: Angesichts der Ausmaße des Klimawandels - was kann der Einzelne ausrichten? Oder muss das Problem vielleicht auf einer ganz anderen Ebene angepackt werden?

Antje Boetius: Es muss immer der Einzelne auch reagieren. Die Bevölkerung muss mitkommen und auch spüren, dass es um Ungerechtigkeit geht. Denn der Steuerzahler muss immer mehr für die Schäden bezahlen. Aber dann braucht man natürlich die Politik. Auch die muss in der Lage sein zu verhandeln. Nicht nur im Land, sondern auch europäisch und international. Wie kommt man an den Verhandlungstisch? Indem man selber auch Ziele eingehalten hat!