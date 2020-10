Medizin-Nobelpreis 2020 geht an Entdecker von Hepatitis-C-Virus

Das Preisgeld beträgt in diesem Jahr mit zehn Millionen schwedische Kronen (950.000 Euro) eine Million Kronen mehr als im Vorjahr. Das Geld müssen sich die Preisträger derselben Kategorie teilen.

Medizin-Nobelpreis zum Auftakt des jährlichen Nobelpreis-Reigens

Die Bekanntgabe des Medizin-Nobelpreises bildet den Auftakt der alljährlichen Preisverleihung der Nobelpreise in Stockholm. Am Dienstag wird der Physik- und am Mittwoch der Chemie-Nobelpreis verliehen. Am Donnerstag wird bekanntgegeben, wer den diesjährigen Literatur-Nobelpreis erhält und am Freitag der Träger des diesjährigen Friedensnobelpreises. Die Reihe der Bekanntgaben endet am folgenden Montag, 12. Oktober, mit dem von der schwedischen Reichsbank gestifteten sogenannten Wirtschafts-Nobelpreis.

Die feierliche Vergabe aller Auszeichnungen findet traditionsgemäß am 10. Dezember statt, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel.

Preisverleihung im Zeichen der Corona-Pandemie

Wie so vieles steht auch die Vergabe der Nobelpreise unter dem Eindruck der weltweiten Corona-Pandemie. Um die Gefahr einer gegenseitigen Ansteckung gering zu halten, werden auch die Nobelfeiern in diesem Jahr weniger pompös und festlich verlaufen.

Erster Medizin-Nobelpreisträger Emil Adolf von Behring

Im vergangenen Jahr erhielten der Brite Peter Ratcliffe und seine US-amerikanischen Kollegen William Kaelin und Gregg Semenza den Nobelpreis für die Sauerstoff-Steuerung in Zellen.

Seit 1901 haben 219 Menschen den Medizin-Nobelpreis erhalten, darunter 12 Frauen. Die erste Auszeichnung ging an den deutschen Bakteriologen Emil Adolf von Behring für die Entdeckung der Serumtherapie gegen Diphtherie. Vor 25 Jahren bekam als erste deutsche Frau Christiane Nüsslein-Volhard diese Auszeichnung.