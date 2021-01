"Maximal Mini": Vom Wohnen in kleinen Räumen

Es sind es angeblich doch die kleinen Dinge, die das Leben schöner machen – das gilt auch für kleine Wohnräume. Eine minimale Wohnung benötigt dafür nur maximale Einrichtungs-Tipps!

Von Höhen und Tiefen

Stilvolles Wohnen auf kleinstem Raum - Helmut Sagstetter aus Straubing weiß worauf es da ankommt. Der Geschäftsführer eines Einrichtungshauses richtet seit 20 Jahren die unterschiedlichsten Raumgrößen in ganz Deutschland ein.

„Es geht vor allem darum, dem Raum Höhe und Tiefe zu geben. Denn das ist das, was häufig bei kleinen Räumen fehlt. Ohne raumhohe Fenster und mit niedriger Decke muss ich den Raum anders nutzen und wirken lassen.“ Helmut Sagstetter

Es werde Licht

Kleine Fenster? Große Vorhänge! Laut Experten am besten luftig leichte Gardinen großzügig links und rechts außen dekorieren. Die Stange oder Schiene sollte dabei soweit wie möglich oben an der Wand bzw. Decke befestigen werden. Das schafft optische Breite und Höhe. Für die Tiefe kommt der Klassiker schlechthin zum Einsatz: Ein Spiegel! An der richtigen Stelle platziert kann er zusätzlich Licht ins Dunkel bringen. Apropos Licht. Zu wenig davon oder falsch platziert lässt es kleine Räume auch klein wirken.

„Damit der Raum größer erscheint, sollten Leuchten gezielt zum Einsatz kommen: Nicht eine zentralen Lichtquelle, sondern verschiedene kleine Leuchten im Raum verteilen und auch Schrägen oder dunkle Ecken sollte man ausleuchten.“ Helmut Sagstetter

Dunkel hingegen darf es bei der Wandfarbe werden. Da macht es der richtige Mix: Im Zusammenspiel mit Licht und leichten Möbeln lässt sogar eine pechschwarze Wand den Raum größer wirken. Auch Bilder und Tapeten können je nach Motiv Großzügigkeit und Weite vermitteln.

Zonen schaffen

Der nächste Tipp vom Profi: kleine private Szenen schaffen. Sprich: Den Raum in Zonen einteilen - durch Licht, Teppiche und Raumteiler.

„Raumteiler verbergen Dinge, schaffen neue Räume, sind vielseitig einsetzbar, sehr stilvoll und dekorativ. Für mich daher unersetzlich für kleine Räume.“ Helmut Sagstetter

Möbelstücke für kleine Räume sollten laut Innenarchitekten leicht und am besten auch flexibel sein - eines für vieles sozusagen. In Zeiten von Home-Office besonders gefragt: ein wandelbarer Schreibtisch.

Beherzigt man all diese Tipps, dann findet oft sogar das Platz, was für viele in einem kleinen Raum undenkbar ist: Oversize-Möbel wie ein übergroßes Sofa.

„So kann auch eine richtig große Couch den Raum nicht nur gemütlich machen, sondern ihn auch noch größer erscheinen lassen.“ Helmut Sagstetter