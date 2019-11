18.11.2019, 16:01 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Mathe digital: Lehrer aus Neu-Ulm ausgezeichnet

Mathe ist bei den meisten Jugendlichen wohl so beliebt wie Lebertran. Ein Lehrer aus Neu-Ulm will das ändern - er setzt auf digitale Wissensvermittlung per Handy. Dafür hat er mit Mitstreitern aus der Oberpfalz den Deutschen Lehrerpreis bekommen.