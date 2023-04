Masern-Spätfolge: Ursache für tödliche Hirnentzündung gefunden

Hohes Fieber, Husten und Schnupfen, begleitet von Entzündungen im Nasen-Rachen-Raum und der Bindehaut der Augen, das sind die typischen Symptome in den ersten Tagen nach einer Masern-Erkrankung. Erst danach tritt der charakteristische Hautausschlag auf, der zunächst im Gesicht und hinter den Ohren beginnt und sich anschließend über den gesamten Körper ausbreitet. Masern sind hoch ansteckend und können schwerwiegende Komplikationen verursachen.

Neue Erkenntnisse zur Entstehung von Gehirnentzündung nach Maserninfektion

Forschende der Universität Kyushu in Japan haben nun die Entstehung eine dieser Komplikationen genauer untersucht und ihre Ergebnisse im Fachblatt "Science Advances" veröffentlicht. Dabei geht es um SSPE (Subakute sklerosierende Panenzephalitis), eine entzündliche, neurodegenerative Erkrankung des Gehirns nach einer Maserninfektion. Bei einer Infektion breitet sich das Masernvirus im ganzen Körper des Betroffenen aus, auch bis in Nervenzellen im Gehirn. Dort kommt dann eine folgenschwere Fähigkeit des Masernvirus zum Tragen: Es kann Gehirnzellen miteinander verschmelzen lassen.

Absterben von Nervenzellen nach Masern-Infektionen

Annette Mankertz, Leiterin des Nationalen Referenzzentrums für Masern am Robert Koch-Institut in Berlin, erklärt den Vorgang genauer: "Sie können sich das so vorstellen: Es sitzt eine infizierte Zelle in der Mitte im Gehirn, in den Nervenzellen. Die kann jetzt mit den Zellen drum herum Kontakt aufnehmen. Diese Zellen verschmelzen miteinander, und es kommt dann, je nachdem wie viele Zellen sich zu einer großen Riesenzelle zusammenfinden, zu einer Zelle, die vielleicht 8, 10 oder auch 25 Zellkerne hat. Das geht natürlich nicht gut. Eine solche Zelle wird absterben."

Diesen Prozess haben die Forschenden aus Japan in ihrer Untersuchung genauer untersucht. Denn dieser Mechanismus steht im Verdacht, die Ursache für die Entstehung der SSPE zu sein. Die Forschenden stellten fest, dass sich die Masernviren verändern, die nach einer akuten Infektion im Gehirn verbleiben, erklärt Virologin Annette Mankertz. Die Betroffenen tragen dann nicht nur das Wildvirus in sich, sondern noch viele unterschiedliche Varianten davon.

Masernvirus-Mutationen beeinflussen Entstehung von Gehirnentzündung

Diese Mutationen des Masernvirus, die im Gehirn aufeinandertreffen, verändern wiederum auch das Protein, das die Fusions- oder Verschmelzungstätigkeit beeinflusst, das sogenannte F-Protein. Dadurch kommt es zu stärkerer oder schwächerer Aktivität, je nachdem, welche Mutationen aufeinandertreffen und wie diese miteinander interagieren. Genau das könnte erklären, warum Gehirnzellen sich entzünden und absterben, wie es für eine SSPE typisch ist. Diese Erkenntnisse der japanischen Forschenden könnten ein erster Schritt sein, um den Mechanismus dieser Masernspätfolge besser zu verstehen und die Erkrankung in Zukunft medikamentös zu behandeln.