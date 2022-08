Masern – eine häufig unterschätzte Infektionskrankheit

Ist eine Impfung mit einem Einzelimpfstoff gegen Masern möglich?

Nein. In der EU ist seit 2018 kein Einzelimpfstoff gegen Masern mehr verfügbar. Die Kombinationsimpfstoffe, wie sie derzeit in Deutschland verimpft werden, haben laut RKI deutliche Vorteile gegenüber einem Einzelimpfstoff.

Welche Art von Impfstoff wird bei einer Masern-Impfung verwendet?

Der Masern-Mumps-Röteln-Impfstoff (MMR), der für die Masern-Impfung verwendet wird, "ist ein Lebendimpfstoff, der abgeschwächte, vermehrungsfähige Viren enthält. Die abgeschwächten Masern- und Mumps-Impfviren können nicht auf Kontaktpersonen übertragen werden", schreibt das RKI in seinem Faktenblatt über die Masern-Impfung.

Wie funktioniert der Masern-Impfstoff?

Lebendimpfstoffe enthalten zwar Krankheitserreger. Sie sind aber so abgeschwächt worden, dass sie die Krankheit selbst nicht auslösen. Trotzdem vermehren sie sich im Körper und trainieren die Immunabwehr, sodass der Geimpfte nach einer Impfung vor einer Infektion geschützt ist.

Im Unterschied dazu sind Impfstoffe gegen das Coronavirus, die derzeit auf dem Markt sind, entweder sogenannte mRNA-Impfstoffe oder vektorbasierte Impfstoffe, außer der proteinbasierte Impfstoff von Novavax. Diese Impfstoffe sorgen dafür, dass der Körper selbst kleine Teile des Erregers herstellt. Auf diese kleinen Erregerteilchen reagiert dann unser Immunsystem.

Welche Impfreaktionen und Nebenwirkungen können nach der Masern-Impfung auftreten?

Vor allem nach der ersten Impfung können Reaktionen wie Fieber und Kopfschmerzen auftreten. Manche Geimpfte bekommen auch Hautausschlag, die sogenannten Impfmasern. "Studien weltweit zeigen, dass schwere unerwünschte Nebenwirkungen bei den MMR(V)-Impfstoffen nur sehr selten auftreten", heißt es auf der Webseite des RKI. Die Ständige Impfkommission empfehle daher die Verwendung von Kombinationsimpfstoffen "ausdrücklich".

Wie lange hält der Impfschutz nach der Masern-Impfung?

Nach einer zweifachen Impfung gegen Masern - wie von der STIKO empfohlen - "wird grundsätzlich eine lebenslange Immunität angenommen", schreibt das RKI auf seiner Internetseite.

Kommt nach der Masern-Impfpflicht die Corona-Impfpflicht?

Steffen Augsberg, Staatsrechtler und Mitglied im Deutschen Ethikrat, warnt diesbezüglich "vor voreiligen Schlüssen", wie es auf tagesschau.de heißt. Laut dem Juristen könne man "keine ganz klare und eindeutige Linie ziehen, und sagen: Weil sie bei den Masern die Impfpflicht für verfassungskonform halten, werden sie das zwingend auch bei Covid-19 tun". Es gebe eine ganze Fülle von Unsicherheiten. "Denken wir nur an die schweren Nebenwirkungen, die man in der Form nicht einfach so zur Seite wischen kann", sagte Augsberg nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in der ARD.

Wie häufig treten Masern in Deutschland auf?

Seit Einführung der Meldepflicht der Masern im Jahr 2001 ging die Anzahl der Masernfälle in Deutschland aufgrund steigender Impfquoten drastisch zurück. 2021 wurden laut RKI durchschnittlich 0,1 Masernfälle je eine Million Einwohner registriert.

Was empfiehlt die WHO?

Durch die Masernimpfung konnte die Zahl der Erkrankungen in der Vergangenheit auch global stark reduziert werden - von 1980 bis 2013 um über 95 Prozent. Bedingt durch die Impfmüdigkeit in den Industrieländern, die globale Migrationsbewegung und die Pandemie gab es zuletzt weltweit allerdings wieder viel mehr Masernfälle. So teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im April 2022 mit, dass die Zahl der gemeldeten Masern-Infektionen in den ersten beiden Monaten 2022 weltweit um knapp 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum angestiegen sei. Schon im Januar 2019 hatte die WHO die Masern wegen der weltweit ansteigenden Infektionszahlen zur Bedrohung der globalen Gesundheit erklärt und Erwachsenen empfohlen, ihren Impfschutz zu prüfen.