In einem McDonald's Restaurant in Trudering in der Wasserburger Landstraße 52 können Gäste vergangene Woche möglicherweise Kontakt zu einer an Masern erkrankten Person gehabt haben. Davor warnt das Münchner Referat für Gesundheit und Umwelt. Demnach sei die erkrankte Person am Montag, den 4.3.19, und am Mittwoch, den 6.3.19, jeweils von 11-19 Uhr vor Ort gewesen. In dieser Zeit könnten sich Gäste angesteckt haben.

Restaurantbesucher, die nicht geimpft sind, sollen sich melden

Das Referat für Gesundheit und Umwelt (RGU) bittet deshalb Personen, die weder geimpft noch als Kind Masern gehabt haben, sich beim RGU unter 233-47809 zu melden.

Masern verbreiten sich per Tröpfcheninfektion

Die Masern sind eine hoch ansteckende Infektionskrankheit, die beim Sprechen, Husten oder Niesen über kleine Tröpfchen in der Luft übertragen wird. Sie ist sehr ansteckend und kann im Einzelfall lebensbedrohlich werden. Symptome sind Fieber, Husten, Schnupfen, Halsschmerzen und Bindehautentzündung. In der Folge kommt es zum typischen Hautausschlag, der häufig hinter den Ohren und im Gesicht beginnt.

Masern sind zwar eigentlich eine "Kinderkrankheit", doch auch Erwachsene können sie bekommen, wenn ihr Impfschutz nicht ausreichend ist. Die charakteristischen Flecken sind bei weitem nicht das Schlimmste. Gerade bei Erwachsenen kommt es häufig zu schweren Komplikationen: von Lungenentzündungen bis zu gefährlichen Hirnschäden.

Besuchsverbot für Gemeinschaftseinrichtungen

Für an Masern Erkrankte sowie deren nicht immune Kontaktpersonen gilt nach dem Infektionsschutzgesetz ein Besuchsverbot für Gemeinschaftseinrichtungen wie Kinderkrippen, Kindergärten und Schulen.

Inkubationszeit beträgt acht bis zehn Tage

Zur Ursache wollte ein Sprecher keine Angaben machen. Demnach können von Ansteckung bis zum Ausbruch der Krankheit acht bis zehn Tage vergehen. Daher sei die Erkrankung erst jetzt an die Behörde gemeldet worden.