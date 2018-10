MASCOT erfolgreich auf Asteroid Ryugu gelandet

Heute Früh um 3.58 Uhr koppelte die Muttersonde Hayabusa 2 ihren deutschen Passagier ab, wenige Minuten später hatte MASCOT die Oberfläche des Asteroiden Ryugu auch schon erreicht. Doch ob das Landegerät auf der Oberfläche des Asteroiden in 300 Millionen Kilometern Entfernung gelungen zur Ruhe kam - auf diese Meldung musste auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) einige Zeit warten.

Landung auf einem Asteroiden - ein Abenteuer

Denn die Landung auf einem Asteroiden ist selbst in unseren Raumfahrt-erfahrenen Zeiten ein echtes Abenteuer. Denn dieser kleine kosmische Körper hat kaum Anziehungskraft - 60.000-mal weniger als unsere Erde. Zum Vergleich: Ein ausgewachsener Elefant käme Ihnen auf Ryugu nur etwa so schwer vor wie eine Tafel Schokolade hier auf der Erde. Dort zu landen, ist etwa so, als ob Sie in ein straff gespanntes Trampolin hüpfen: Etwas zu viel Schwung, und MASCOT wäre abgeprallt und auf Nimmerwiedersehen im All verschwunden.

Dem DLR war klar, wie riskant das Unternehmen war:

"Es ist nicht bekannt, in welche Richtung und wie lange MASCOT nach dem ersten Aufsetzen hüpfen wird und wir hoffen natürlich, dass der Lander nicht in zu weichem Terrain oder in einer Felsspalte hängen bleibt, wo er sich nicht aufrichten könnte." Christian Krause, MASCOT-Operationsmanager am DLR

Dass das nicht immer glückt, zeigte die unglückliche Landeeinheit Philae, die im Rahmen der Mission Rosetta vor rund vier Jahren auf dem Kometen Tschuri landen sollte, aber nach einem Hopser zwischen zwei Felsen eingeklemmt feststeckte.

Ein langer, autonomer Arbeitstag für MASCOT

Wie lange MASCOT nach der Landung brauchen würde, bis er mit seiner Arbeit anfangen konnte, war nicht klar. Und dabei bleibt ihm nur ein einziger Tag für die Arbeit im All: Die Batterien des Landegeräts sind nur für 16 Stunden ausgelegt. Wann er damit beginnt, entscheidet MASCOT selbst, denn in so großer Entfernung zur Erde bräuchten Befehle aus der Kommandozentrale des DLR viel zu lange. Erst nach einer halben Stunde kämen sie bei dem Lander an. Was er tun soll, haben ihm seine Entwickler einprogrammiert: Die Oberfläche des Asteroiden untersuchen, sein Magnetfeld messen, Fotos machen.

Heute Nacht ist dann wieder Feierabend für MASCOT. Doch die Mission Hayabusa 2 geht weiter.