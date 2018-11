Mars-Landung von InSight lässt Wissenschaftler bangen

Am 5. Mai 2018 hat die NASA die stationäre Landeeinheit InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) mithilfe einer Atlas-V-401-Rakete auf die rund 485 Millionen Kilometer lange Reise zum Roten Planeten geschickt. Dort soll InSight am Montag, den 26. November, gegen 21 Uhr MEZ ankommen. Dann ist nicht etwa Ausruhen angesagt - der Mars-Maulwurf geht direkt und für rund zwei Jahre an die Arbeit. Vorausgesetzt, die Landung klappt: Die zuständigen Wissenschaftler nennen die nervenaufreibende Zeitspanne "die sechseinhalb Minuten des Grauens".

Darum ist das Landen auf dem Mars so schwierig

Die Landung des empfindlichen Geräts sei "eine äußerst schwierige Aufgabe", sagt NASA-Wissenschaftler Bruce Banerdt. Routine gibt es bei einer Landung auf dem Mars noch keine, dafür eine hohe Fehlerquote: Nur rund 40 Prozent der bisherigen Mars-Missionen waren erfolgreich. Zuletzt gelang der NASA das Aufsetzen 2012 mit dem Marsrover Curiosity. Die Sonde Schiaparelli der europäischen ExoMars-Mission dagegen zerschellte 2016 auf dem Roten Planeten. Dass so viele Landungen scheiterten, hängt vor allem mit der Atmosphäre des Planeten zusammen: Die dünne Lufthülle des Mars bewirkt einerseits, dass Fallschirme nur eine begrenzte Bremswirkung entfalten. Andererseits ist die Marsatmosphäre dick genug, um den Objekten beim Eintauchen mit hoher Geschwindigkeit kräftig einzuheizen.

Lander InSight segelt mit Fallschirm auf den Mars

InSight soll am Montag um 20.47 Uhr MEZ in einem flachen Winkel in die Marsatmosphäre eindringen. Innerhalb von drei Minuten wird sich das Schutzschild der Sonde auf rund 1.500 Grad Celsius erhitzen. Die Reibung bremst die Sonde ab, bis sich zwölf Kilometer über dem Boden ein Fallschirm öffnet. Mit seiner Hilfe soll InSight der Planetenoberfläche entgegenschweben. Wenn alles klappt, wird der Fallschirm in 1.200 Metern Höhe abgetrennt. Der Lander soll dann von Triebwerken gebremst werden und sanft auf dem größten Parkplatz aufsetzen, den der Mars zu bieten hat: in der Ebene namens Elysium Planitia. Sie weist nur wenige Felsen auf, die InSight beschädigen könnten.