Mangelernährung durch Klimawandel - ungeborene Kinder in Gefahr

Die Medizinerin und Epidemiologin Sabine Gabrysch (43) wird Deutschlands erste Professorin für die Erforschung der Auswirkungen von Klimaveränderungen auf die Gesundheit. Das teilten die Charite-Universitätsmedizin Berlin und das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) am Montag mit.

Häufigere Dürren können zu Schäden ungeborener Kinder führen

"Bisher standen vor allem die Folgen von Hitzewellen und die Ausbreitung tropischer Infektionskrankheiten im Fokus der Forschung", sagte die Wissenschaftlerin. "Aber auch die Ernährungssicherheit ist bedroht, wenn der Regen ausbleibt, zu stark, zu spät oder zu früh einsetzt." Dem Thema Ernährung als wichtigem Bindeglied zwischen Umwelt und Gesundheit wolle sie sich deshalb "im Besonderen widmen", erklärte Gabrysch. Dabei seien ärmere Menschen in Ländern mit unzureichenden sozialen Sicherungssystemen besonders stark betroffen. "Wenn etwa häufigere Dürren zu Mangelernährung von Schwangeren führen, können die ungeborenen Kinder bleibende Schäden davontragen - mit gesundheitlichen Folgen für deren gesamtes Leben", so die Medizinerin.

Epidemiologin wird erste Professorin für Klimawandel und Gesundheit

Gabrysch schloss nach Medizinstudium und Promotion in Tübingen ein Studium der Epidemiologie an der London School of Hygiene and Tropical Medicine an. 2014 habilitierte sie sich am Institut für Global Health des Universitätsklinikums Heidelberg und übernahm die Leitung der Sektion Epidemiologie und Biostatistik sowie die stellvertretende Institutsleitung.