Lücken in der Sommerschule schließen - Kann das klappen?!

Im Sommer das nachholen, was beim Homeschooling verpasst wurde – zumindest teilweise. Das ist die Idee hinter der zweiwöchigen Sommerschule, die jetzt in den Ferien angeboten werden soll. Sie ist Teil des Programms "gemeinsam.Brücken.bauen", wofür der Freistaat insgesamt 20 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Dabei sollen aber nicht nur Lernrückstände aufgeholt werden, sondern auch soziale Begegnungen ermöglicht werden.

Die Sommerschule wird aber nicht von den regulären Lehrkräften umgesetzt - die haben ja Ferien, sondern die Schulen müssen Zusatzpersonal organisieren. Das bedeutet einen erheblichen Mehraufwand.

"Ausgelaugte" Kinder mental stärken

Auch an der Realschule Puchheim gibt es in der ersten und letzten Ferienwoche ein Lernangebot in Englisch, Französisch, Deutsch und Mathematik. Das soll aber auch noch ergänzt werden, wie Direktor Herbert Glauz betont. Denn an der Schule habe man gesehen, dass die Kinder "am Ende der Digitalzeit, irgendwie ausgelaugt sind". Es sei für alle anstrengend gewesen.

Deswegen sollten die Kinder auch gestärkt und fit gemacht werden, so Glauz, indem beispielsweise mentale Strategien vermittelt würden, damit die Kinder kräftig ins neue Jahr starten könnten.

Sommerschule darf auch Spaß machen

In einer Woche könne man ohnehin nicht alle Lücken stopfen, das müsse im nächsten Schuljahr geschehen. Die Sommerschule darf auch Spaß machen, sagt der Direktor. Er plant unter anderem ein paar Stunden Jonglieren und Zirkusakrobatik.

Außerdem hat er Heike Schwarzgruber engagiert. Sie coacht normalerweise Unternehmen in positiver Psychologie. Jetzt will sie in der Sommerschule jeden Tag die Kinder motivieren - als "Feelgood Managerin". Teil des Programms sei beispielsweise danach zu fragen, über was die Kinder sich an dem Tag schon gefreut und was sie dazu beigetragen hätten. Erkenntnisse, die dann auch auf den Alltag übertragbar seien. Gerade im Schulalltag, wo es immer wieder heiße, ach das ist aber langweilig, gebe es auch Momente, die "schöne Emotionen" auslösen könnten.

Sommerschule erfordert viel Aufwand

Der Organisationsaufwand für die Sommerschulen ist hoch. Die Schulleitungen müssen das Personal selbst rekrutieren. Lehramtsstudenten, pensionierte Lehrkräfte oder externe Nachhilfeanbieter sind dabei. Das Kultusministerium hat auf seiner Homepage eine Vermittlungsbörse freigeschaltet, dort können sich Interessierte melden.

Die 15-jährige Samija aus München könnte sich das auch gut vorstellen: "Ich gebe mehreren Sechstklässlern und Siebtklässlern in Latein Nachhilfe. Man lernt total viel dabei. Die Erfahrung ist toll." Sie würde das auch auf jeden Fall in den Sommerferien machen sagt sie. Bislang habe ihr Gymnasium aber noch nicht nachgefragt.

Gewerkschaft: Förderprogramm nicht ausgereift

Nicht alle Schulen bieten das Förderprogramm an. Manche schaffen es nicht, das nötige Personal aufzubringen. Viele Lehrkräfte seien erschöpft nach den letzten 16 Monaten, sagt Martina Borgendale von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Sie hält das Förderprogramm der Staatsregierung für völlig unausgereift.

Zwei Wochen würden nicht reichen, um verpassten Stoff nachzuholen. Ebenso erreiche man nicht alle Schülerinnen und Schüler. Gerade diejenigen, die es am dringendsten bräuchten, würden von freiwilligen Programmen schlecht erreicht. Und dann noch weiter abgehängt werden, gegenüber Kindern, die, von ihren Eltern gedrängt, an den Programmen teilgenommen hätten.

Außerdem gibt es keine Beförderung, also keine Schulbusse, in den Ferien. Das heißt in den ländlichen Regionen könnten also nicht alle Schülerinnen und Schüler problemlos teilnehmen.

Lücken vor allem im nächsten Schuljahr schließen

Im Moment schreiben viele Schulen die Eltern an, um überhaupt mal den Bedarf an Förderunterricht zu klären. Rektor Herbert Glauz von der Realschule Puchheim will zusammen mit seinem Team auch ganz gezielt die Schülerinnen und Schüler ansprechen, die Nachhilfe nötig haben: "Meine Sicht ist allerdings, dass der Schwerpunkt des Konzepts im nächsten Schuljahr liegt. Dass da die meisten Möglichkeiten bestehen werden, Lücken zu schließen."

Die Sommerschule ist nur ein Teil des Förderprogramms des Kultusministeriums. Nach den Sommerferien soll es weitere Angebote, Tutorenprogramme und Brückenkurse geben.