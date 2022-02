Long Covid: Der mühsame Weg zurück ins Leben

Es sind nur kurze Spaziergänge, mehr schafft die 24-jährige Amelie Keßler nicht, wenn sie mit ihrem Freund Maximilian und Dackel Ida unterwegs ist. Sie ist wieder in ihr Elternhaus im Landkreis Passau zurück gezogen, denn ein eigener Haushalt würde sie überfordern.

Husten, Schmerzen, Müdigkeit

Im April 2020 hat sie sich mit Covid infiziert. Und immer noch leidet sie an den Langzeitfolgen, fühlt sich erschöpft, hat Schmerzen in der Brust. Auch ein Husten ist ihr geblieben. Schon bei leichten Übungen kommt sie schnell an die Grenzen ihrer Konzentrationsfähigkeit.

Der Kampf mit den Buchstaben

Diese versucht sie zu trainieren, etwa bei einer Übung mit verschiedenen Buchstaben auf einer Seite. Sie soll den Buchstaben D ausstreichen. Sie habe dann immer wieder Probleme, weil die Buchstaben verschwimmen, sagt Amelie Keßler: "Stück für Stück wird es immer schwieriger. Und ich muss mich oft immer wieder erinnern, was ich durchstreichen muss, welchen Buchstaben."

Sport und Jugend schützen nicht

Derzeit ist sie nicht berufstätig, bis zu ihrer Covid-Erkrankung hatte sie als Heilerziehungspflegerin gearbeitet. Als sie merkte, dass sie sich bei der Arbeit infiziert hatte, dachte sie noch, ihr könne als sportlicher junger Frau kaum etwas passieren. Doch es kam anders.

Die Symptome sind sehr unterschiedlich

Amelie Keßler leidet an Long Covid oder Post Covid – mit diesen Begriffen bezeichnet man die Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung. Manche Beschwerden klingen dabei nicht ab, andere kommen neu hinzu. Und sie können sehr unterschiedlich sein: Atemnot, Geschmacksstörungen oder Erschöpfung zählen zu den Symptomen.

Lange Wartezeit bei Post-Covid-Ambulanz

Als Amelie Keßler erkrankte, gab es noch keine Anlaufstellen für Long-Covid-Patienten. Mittlerweile gibt es spezielle medizinische Angebote, wie etwa eine Post-Covid-Ambulanz in Donaustauf bei Regensburg. Die kann sich vor Anfragen kaum retten. Es gibt deshalb eine Wartezeit von einem halben Jahr, die Ärzte priorisieren nach der Schwere der Fälle.

Das Ärzteteam, zu dem auch der Lungenfacharzt Daniel Schmalenberger gehört, behandelt etwa fünf neue Patienten pro Tag. Die Anamnese und Diagnose dieser neuen Erkrankung ist aufwendig und zeitintensiv.

Post Covid zeigt sich oft erst auf den zweiten Blick

Der 54-jährige Karl Baumann zählt schon lange zum Patientenstamm in Donaustauf. Er hat sich bereits im März 2020 mit Corona infiziert. Er hat ein Unternehmen für Hydrauliktechnik und ist seit seiner Erkrankung berufsunfähig.

Patienten wie er benötigen eine komplexe Therapie. Davor sind umfangreiche Untersuchungen nötig. Bei der Messung der Sauerstoffsättigung sind Karl Baumanns Werte zwar gut. Doch nur scheinbar ist alles in Ordnung, sagt Dr. Schmalenberger: Bei Long Covid zeige sich oft eine "Diskrepanz der Messwerte zum Empfinden der Patienten, die häufiger mit Luftnot kommen, obwohl die Sättigung, Sauerstoffgehalt im Blut, ja normal ist. Und das ist eigentlich auch typisch für das Post-Covid-Syndrom".

Aus dem Koma aufs Laufband

Alexandru Man hat sich im vergangenen Oktober mit Covid infiziert. Er wurde damals in ein künstliches Koma versetzt und beatmet. Jetzt kämpft sich der 31-Jährige ins normale Leben zurück. Auf dem Laufband wird seine Belastungsfähigkeit nach und nach gesteigert. Physiotherapeut Jonas Staudinger hilft ihm dabei. Die geschädigte Lunge ermüde schnell bei Ausdauerbelastungen jeglicher Art, erklärt der Physiotherapeut. Bis der gebürtige Rumäne wieder in seinen Beruf als LKW-Fahrer zurückkehren kann, wird es noch dauern.

Gegen Long Covid hilft nur Vernetzung

Wegen der Vielgestaltigkeit der Long Covid-Symptomatik ist es so wichtig, dass in der Post-Covid-Ambulanz die einzelnen Fachdisziplinen vernetzt sind. Dr. Daniel Schmalenberger sieht täglich Patienten, die nicht nur ein Symptom haben, sondern mehrere, etwa kardiologische oder auch psychosomatische. Deswegen sei der Austausch unter den Medizinern unerlässlich.

Wie sich die Verbreitung der Omikron-Variante auf seine Arbeit auswirken werde, das wagt Schmalenberger noch nicht zu sagen. Entwarnung gibt er jedenfalls nicht: "Es ist das gleiche Virus, und wir stellen uns drauf ein, dass wir auch mit Omikron noch zu tun haben."