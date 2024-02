Auch Schwangere erkranken an Long Covid

Etwa zehn Prozent der Menschen, die sich mit Corona infiziert haben, leiden an Spätfolgen - 9,3 Prozent sind es in der Gruppe der schwangeren Frauen, so eine Studie, die am 12. Februar 2024 im Fachblatt American Journal of Obstetrics Gynecology veröffentlicht wurde. Eine Vorab-Zusammenfassung erschien bereits im Januar 2024. Demnach ist der Anteil der Schwangeren mit Long Covid etwas geringer als bei anderen Erwachsenen. Unter Long oder Post Covid werden laut S1-Leitlinie sämtliche gesundheitlichen Beschwerden zusammengefasst, die jenseits der akuten Infektion auftreten.

Long Covid bei Schwangeren kaum erforscht

Forschungsarbeiten zu Long Covid gibt es bisher vor allem in der erwachsenen Allgemeinbevölkerung. Auswirkungen auf diejenigen, die während einer Schwangerschaft erkrankten, sind kaum erforscht. Die aktuelle Untersuchung erfolgte von Dezember 2021 bis August 2023 mit 1.503 Teilnehmerinnen aus den USA. Die Hälfte war vor der Infektion vollständig geimpft. Ihr Durchschnittsalter lag bei 32 Jahren. 61 Prozent der untersuchten Schwangeren steckten sich während des Untersuchungszeitraums mit Coronaviren an - vornehmlich mit der Omikron-Variante, die als weniger pathogen gilt als früher auftretende Varianten des Sars-CoV-2-Virus.

Die Hauptautorin der Studie ist die Medizinern Torri D. Metz von der Universität in Utah: "Die wichtigste Erkenntnis für Ärzte, die sich um schwangere Patientinnen kümmern, ist, dass fast jede zehnte Person, die während der Schwangerschaft an Covid erkrankt ist, sechs Monate später immer noch anhaltende Symptome hat."

Die Behandlung der Frauen erfolgt genauso wie bei der restlichen Bevölkerung. Es hängt von den Symptomen ab, was gegen Spätfolgen unternommen wird. Ein Medikament, das die Ursache von Long Covid bekämpfen könnte, gibt es bisher nicht. Eine häufige Folge bei Schwangeren mit Long Covid ist ein lang anhaltender Erschöpfungszustand.

Vorerkrankungen begünstigen Long Covid

Metz fand mit ihrem Team heraus, dass schwangere Frauen, die übergewichtig sind, an Depressionen oder auch chronischen Angstzuständen leiden, sowie diejenigen, die angaben, finanzielle Schwierigkeiten zu haben, ein höheres Risiko hatten, an Long Covid zu erkranken. Menschen, die bei der Infektion einen schweren Verlauf hatten und während der Schwangerschaft Sauerstoff benötigten, hatten ebenfalls ein höheres Risiko unter Spätfolgen zu leiden.

Interessant ist, dass sich der Zeitpunkt der Infektion während der Schwangerschaft nicht auf den weiteren Krankheitsverlauf auswirkt. Torri D. Metz: "Das Infektionstrimester war nicht mit der Entwicklung von Long Covid verbunden, daher schien es keine Rolle zu spielen, wann sich die Menschen in der Schwangerschaft infizierten."

Unklar ist, warum Frauen, die sich während der Schwangerschaft angesteckt haben, nicht ganz so häufig an Spätfolgen leiden wie andere Erwachsene. "Das könnte eine Reihe von Gründen haben, die es wert sind, in Zukunft untersucht zu werden", so die US-Medizinerin. Wichtig sei auch, die Säuglinge der Mütter zu untersuchen, die Long Covid entwickelt haben.

Schwangere profitieren von Corona-Impfung

Die Studienautoren sprechen sich dafür aus, dass sich Schwangere während der Schwangerschaft für eine Corona-Impfung entscheiden. Denn Impfungen vor der Schwangerschaft haben keinen Effekt auf den heranwachsenden Fötus. In Deutschland bezahlen die Krankenkassen Auffrischungsimpfungen für schwangere Frauen. Neugeborene haben ein etwas höheres Risiko als ältere Kinder an Covid-19 zu erkranken. Außerdem ist ihr Immunsystem noch nicht so gut ausgebildet, um Erkrankungen abzuwehren.

Eine Studie, die am 2. Februar 2023 im Journal für Gynäkologische Endokrinologie in Österreich veröffentlicht wurde, rät Schwangeren ebenfalls zum Impfschutz, da er Symptome bei Long Covid lindern kann: "Impfstoffe haben sich sowohl bei schwangeren als auch bei stillenden Frauen als sicher und wirksam erwiesen." Eine Impfung verringert - laut aktueller Studienlage - auch dann noch die Symptome, wenn sich bereits Symptome einer Long Covid Erkrankung zeigen.