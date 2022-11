Lockerungen der Corona-Maßnahmen: angemessen oder riskant?

Die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus werden reduziert: Bei einer Infektion gilt in Bayern statt der Pflicht zur Isolation nun die Pflicht zum Tragen einer Maske. Die Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegepersonal läuft voraussichtlich zum Jahresende aus, die Finanzierung kostenloser und subventionierter Antigen-Tests wird reduziert, einzelne Bundesländer planen, die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmittel abzuschaffen.

Aktuell scheinen diese Lockerungen gerechtfertigt: Die Inzidenzzahlen in Deutschland sind in den vergangenen Wochen stark gesunken, in den Krankenhäusern geht die Zahl der coronainfizierten Patienten auf Normal- und Intensivstationen zurück. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kritisiert diese Lockerungen jedoch als "populistisch" und "leichtsinnig". Er warnt vor einer Corona-Winterwelle.

Gefahr von Corona-Welle zeitgleich mit Grippe und RSV

Eine große Zahl von Covid-19-Erkrankten könnte auch in diesem Jahr zu einer große Belastung für das Gesundheitssystem werden. Besonders, weil wegen des Wegfalls vieler Pandemie-Beschränkungen sich auch andere Atemwegserkrankungen gerade stärker ausbreiten als in den vergangenen beiden Jahren. Das Robert Koch-Institut schreibt in seinem Wochenbericht zu Covid-19 vom 24. November 2022, dass in den kommenden Wochen saisonal bedingt weiter mit einer steigenden Zahl respiratorischer Erkrankungen zu rechnen sei. "Insbesondere die Positivenrate und die Zahl der Erkrankungen durch Influenza zeigen einen deutlich steigenden Trend, zudem führen RSV-Infektionen insbesondere bei Kleinkindern vermehrt zu Erkrankungen und Krankenhauseinweisungen."

Wovon eine Corona-Winterwelle abhängt

Ob eine Corona-Winterwelle tatsächlich kommt und wie stark sie dann ist, hängt letztlich davon ab, ob sich eine bestimmte Untervariante von Omikron BA.5 gegen andere durchsetzen kann. So eine Untervariante könnte ansteckender oder krankmachender sein oder beides auf einmal. Je nachdem fällt eine Winterwelle dann stärker oder schwächer aus. Die Winterwelle könnte aber auch ganz ausbleiben, wenn keine Sublinie die anderen Omikron-Untervarianten verdrängen kann.

Darüber, wie die Situation in einigen Wochen aussieht, lässt sich derzeit allerdings nur spekulieren. Möglich ist nur, unterschiedliche Szenarien in Modellrechnungen durchzuspielen. Diese zeigen, was passiert, wenn sich eine ansteckendere oder eine krankmachende Untervariante ausbreitet oder eine, die beide Eigenschaften in sich vereint.

Derzeit gibt es zwei Untervarianten, die möglicherweise eine Winterwelle auslösen könnten. Eine davon ist die Omikron-Sublinie BQ.1.1. Ihr Anteil in Deutschland nimmt stetig zu. Vor zwei Wochen lag der Anteil in einer Stichprobe bei fast neun Prozent (Vorwoche: acht), meldet der Wochenbericht des Robert Koch-Instituts vom 24. November 2022. "Auch in anderen Ländern ist BQ.1.1 bereits eine der am häufigsten nachgewiesenen Sublinien, wobei mit der Verbreitung von BQ.1.1 und auch BF.7 bisher keine Erhöhung der Krankheitslast beobachtet wird."

Virologe Christian Drosten: "Lage für das Virus wird prekär"

Dem Berliner Virologen Christian Drosten zufolge hängt der Verlauf des Winters unter anderem davon ab, welche dieser beiden Corona-Varianten sich durchsetzt: Sollte der Omikron-Abkömmling BQ.1.1 dominant werden, "könnte der Winter noch einmal schwierig werden", sagte Drosten in einem Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit". BQ.1.1 könne nämlich der Reaktion des Immunsystems besser ausweichen als die Untervariante BF.7, die BA.5 sehr ähnlich sei, gegen das ein Großteil der Bevölkerung bereits immun sei. In diesem Fall käme eine sanfte Winterwelle.

Auch in anderen Punkten sieht Drosten Anlass für Optimismus. Die schnelle Abfolge von bereits vier Infektionswellen in diesem Jahr betrachtet er als Zeichen für das kommende Ende der Pandemie. Inzwischen würden schon "kleine Einflussfaktoren wie eine Wetteränderung" ausreichen, um eine Welle anzuschieben oder brechen zu lassen. Eine Art Spätsommer Mitte Oktober habe die Infektionszahlen sofort zum Sinken gebracht. "Die Lage für das Virus wird prekär. Das ist gut. Es ist nicht mehr so, dass das Virus mit ein paar Mutationen das Spiel komplett drehen könnte." Kurzfristig rechnet Drosten auch nicht mit einer gefährlicheren Variante von Sars-CoV-2, die zu einer wirklich bösen Überraschung werden könnte.

Impfstoffe schützen auch vor neuen Untervarianten von Omikron

Anlass zu Optimismus gibt auch, dass die Bevölkerung in Deutschland heute viel stärkere Abwehrkräfte gegen Covid-19 hat als vor einem Jahr. Inzwischen sind die meisten Menschen geimpft und/oder genesen. Das Coronavirus trifft also meist auf Menschen mit einem vorbereiteten Immunsystem. Eine erneute Infektion ist zwar einige Wochen bis Monate nach einer Impfung oder Infektion wieder möglich, die Impfstoffe schützen aber zuverlässig vor einem schweren Krankheitsverlauf. Das gilt auch für neue Untervarianten. Zwar gebe es noch keine hundertprozentig belastbare Daten, aber erste Hinweise, dass die bisherigen Impfstoffe mindestens eine Grundsicherung gegenüber BQ.1.1 haben, also gegen sehr schwere Verläufe, sagte der Münchner Infektiologe Clemens Wendtner dem Bayerischen Rundfunk.

Vor Ansteckung werden die Covid-19-Impfstoffe aber voraussichtlich auch bei neuen Omikron-Untervarianten maximal nur kurze Zeit schützen. Ein Schutz vor Infektion war allerdings auch nie das Ziel bei der Entwicklung der Impfstoffe. Diese sollten von Anfang schwere und tödliche Krankheitsverläufe verhindern.