Livestream: Alexander Gerst kehrt von der ISS zur Erde zurück

Nächste Reise ins All noch ungewiss

Ob Gerst noch einmal zum Außenposten der Menschheit zurückkehren wird, ist ungewiss. Es gilt zwar als höchst wahrscheinlich, dass der 42-Jährige noch einmal in den Kosmos fliegt. In deutschen Raumfahrtkreisen denkt man an eine andere ehrgeizige Mission: Die USA wollen 2023 erstmals seit Jahrzehnten wieder den Mond umrunden - mit einem bemannten Orion-Raumschiff, das derzeit in Zusammenarbeit mit Europa entsteht.

Nachricht an seine künftigen Enkel

An seinem vorerst letzten Tag im All hatte Gerst alias "Astro-Alex" noch eine Video-Botschaft an seine zukünftigen Enkelkinder geschickt. "Ich hoffe sehr für Euch, dass wir noch die Kurve kriegen und ein paar Dinge verbessern können."