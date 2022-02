Können Tiere lieben? Das sagt die Forschung

Der Schafbock Aurelio folgt Eric Ebhardt auf Schritt und Tritt. Wenn er zum Arbeiten auf den Schneiderhof in Kirchötting im Landkreis Erding kommt, weicht ihm Aurelio nicht von der Seite. "Am liebsten würde er mir in die Hosentasche kriechen", sagt Ebhardt.

Will er ausmisten, stellt sich Aurelio auf die Schaufel – so lange, bis Ebhardt anfängt ihn zu kraulen. Das dauert eine halbe Stunde, dann lässt er ihn arbeiten – folgt ihm aber trotzdem überallhin. Offensichtlich hat Aurelio Eric Ebhardt in sein Herz geschlossen.

Der Mensch – fürs Tier mehr als nur Futterquelle

Aber was bedeutet das: in sein Herz geschlossen? Können Tiere lieben? Sind sie zu tieferen Emotionen fähig? Für Hunde haben das japanische Forscher um Miho Nagasawa untersucht. Ergebnis: Sehen Hunde ihr Herrchen oder Frauchen, schüttet ihr Körper vermehrt das "Kuschelhormon" Oxytocin aus – umgekehrt funktioniert das übrigens auch: Der Anblick des Hundes fördert die Kuschelhormon-Ausschüttung im Menschen. Oxytocin fördert die Bindung, senkt Aggression und Stress.

Liebe von der Ente bis zum Hasen

Für Silvia Gruber, die 1. Vorsitzende des Tierschutzvereins Dachau, wären derartige Erkenntnisse keine Überraschung. In 40 Jahren Tierschutzarbeit hat sich bei ihr ein Schatz an Anekdoten angesammelt über die tiefe emotionale Bindung zwischen Tieren, aber auch zwischen Tier und Mensch: Katzen, die sie als Babys aufgezogen hatte und danach abgegeben, erkannten sie nach 11 Jahren Trennung wieder und sprangen sie freudig an, erzählt sie.

Ein Hasenpärchen, Hänsel und Gretl, sei praktisch unzertrennlich: als Gretl verletzt war, legte Hänsel ihr immer wieder den Kopf auf die Schulter um sie aufzumuntern. Und sie hat selbst erlebt, wie ein Erpel um sein totgefahrenes Entenweibchen mehrere Tage getrauert hat.

Mensch und Hund – soziale Wesen

Sabrina Karl vom Clever Dog Lab der Universität Wien forscht daran, was bei solchen Bindungen im Gehirn von Hunden passiert. Sie sagt: viele Mechanismen in den Reaktionen seien bei Mensch und Hund ähnlich – denn beides seien soziale Säugetiere.

Karl hat an komplexen Experimenten mitgewirkt, bei denen die Gehirnaktivitäten von Hunden über Eye-Tracking-Verfahren und Funktionelle Magnetresonanztomographie erforscht wurde. Das Ergebnis: Bilder von Herrchen oder Frauchen lösen Reaktionen in den Teilen des Gehirns aus, die mit Belohnung assoziiert werden, sowie in Regionen, die beim Menschen mit Bindung und Gefühlen in Verbindung gebracht werden.

Tiefe Bindung zwischen Mensch und Hund

Sabrina Karl warnt davor, das Verhalten von Hunden zu vermenschlichen. Emotionen seien chemische und physiologische Vorgänge im Körper. "Die dann auch zu messen und zu sagen, das ist genau das Gleiche bei Mensch und Hund ist natürlich schwierig. Also gerade bei Liebe ist es fraglich, ob die Hunde das genauso empfinden wie wir. Ich würde sagen, dass Hunde auf jeden Fall Zuneigung empfinden können und dass die auch eine wirklich starke emotionale Bindung mit uns eingehen.“ Die Beziehung zwischen Mensch und Hund ist ohnehin einzigartig, so Karl: Eine so tiefe Bindung zwischen verschiedenen Arten gibt es sonst nirgendwo im Tierreich.