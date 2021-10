Lesekompetenz: Schlüssel zu mehr Bildungs- und Lebenschancen

Gute Nachrichten zum Start der Frankfurter Buchmesse: Es wurden wieder mehr Kinder- und Jugendbücher verkauft, als im Jahr zuvor. Eine Rolle dabei hat die Corona-Pandemie und deren Folgen gespielt. Simone Ehmig, Leiterin des Instituts für Lese- und Medienforschung bei der Stiftung Lesen in Mainz erklärt das im BR24-Interview des Tages damit, dass während Corona viele Kinder nicht wie gewohnt Freunde treffen oder in den Sportverein gehen konnten. Das habe u.a. die Lust auf Bücher und am Lesen geweckt.

Und dennoch besteht ein Widerspruch: Denn während mehr Bücher verkauft worden sind und offensichtlich mehr gelesen wird, ist auf der anderen Seite die Leseschwäche gewachsen, gerade bei den Grundschülern. Anteil daran hatte das Home-Schooling, erklärt Simone Ehmig. Kinder, die von vornherein gut lesen, hätten mit Home-Schooling weniger Probleme gehabt. Auch sei es für diese Kinder leichter gewesen, sich über die digitalen Kanäle Zugang zu Informationen zu beschaffen. Im Gegenzug erwartet die Vorsitzende des Instituts für Lese- und Medienforschung, dass in nächster Zeit der Anteil der Kinder, die Probleme mit dem Lesen haben, größer werden dürfte.

Vorlesen: Wichtiger Impuls fürs Lesenlernen

In Deutschland entscheidet immer noch häufig die soziale Herkunft über den schulischen Erfolg. Das gehe schon beim Lesen und Vorlesen los, beklagt Simone Ehmig. Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, fänden leichter Zugang zum Lesen, so die Lese-Expertin. Für diese Kinder sind Bücher, aber auch Texte oder nur Buchstaben und der Umgang damit etwas Selbstverständliches.

Durch vorgelesene Geschichten erwerben Kinder ein erstes Wissen und Verstehen über die Gesellschaft und die Welt allgemein. Nähe, Mimik und Emotionen beim Vorlesen förderten zudem die sozialen Kompetenzen der Kinder, so Ehmig weiter.

Über sechs Millionen Menschen mit Lese-Schwierigkeiten

Lesen ist der Schlüssel für die berufliche Zukunft, egal welchen Bildungszweig eine Schülerin oder ein Schüler wählt. Entsprechend seien die Bildungschancen von Kindern eingeschränkt, die schlecht lesen, warnt Simone Ehmig. Die Schule alleine könne hier nicht helfen. Denn wenn der Grundstein für die Freude am Lesen nicht schon im Kleinkindalter gelegt wurde, wird es später schwierig, Jugendliche und auch Erwachsene zum Lesen motivieren zu können.

Als Folge daraus verweist die Kommunikationswissenschaftlerin auf die über sechs Millionen Menschen in Deutschland, die schlecht lesen und schreiben können: "Wenn wir das Lesen stärker fördern und im Alltag verankern, dann tun wir auch etwas für die Bildungs- und Lebenschancen von Kindern, wenn sie später zu Erwachsenen geworden sind."

