Leibniz-Preis für Erlanger Mediziner Georg Schett

Der Rheumatologe und Immunologe Prof. Dr. Georg Schett erhält einen der zehn Gottfried Wilhelm Leibniz-Preise des kommenden Jahres. Das gab die Deutsche Forschungsgemeinschaft bekannt, die den wichtigsten deutschen Forschungsförderpreis vergibt. Der Preis ist mit 2,5 Millionen Euro dotiert. Die Friedrich-Alexander-Universität (FAU) erklärt in einer Pressemitteilung: "Wer auf dem Gebiet von Entzündungskrankheiten forscht, kommt an Professor Schett nicht vorbei."

Erfolgreiche Therapie bei Autoimmunkrankheiten

Der Mediziner forscht vor allem zu der Frage, wie sich Autoimmunerkrankungen bilden und warum sie chronisch werden. Dazu habe er bereits bahnbrechende Erkenntnisse geliefert, um das Zusammenspiel von Entzündungen und Autoimmunerkrankungen zu verstehen.

In diesem Jahr sei ihm gelungen, die weltweit erste Therapie einer Autoimmunerkrankung mit körpereigenen gen-modifizierten Immunzellen durchzuführen. Die Therapie habe wie eine Art "Reset-Knopf" gewirkt und zur vollständigen Auflösung der Erkrankung geführt. Damit ergeben sich völlig neue Ansätze, um schwere Formen von Autoimmunerkrankungen nachhaltig zu heilen, so die Universität.

Stark vernetzter Innovator

FAU-Präsident Joachim Hornegger gratulierte dem Ausgezeichneten zu seinem herausragenden Erfolg: "Prof. Dr. Georg Schett ist ein exzellenter Forscher, der mit seinen Leistungen sein Fachgebiet vorantreibt und dafür sorgt, wissenschaftliche Erkenntnisse in den klinischen Alltag zu überführen." Zudem habe Schett ein starkes internationales Forschernetzwerk aufgebaut, das zahlreiche junge Nachwuchsforscher an die FAU gezogen habe.

Interdisziplinärer und datenbasierter Ansatz

Prof. Georg Schett ist Jahrgang 1969, studierte und promovierte an der Universität Innsbruck und ist seit 2006 Direktor der Medizinischen Klinik 3 (Rheumatologie und Immunologie) des Universitätsklinikums Erlangen. Wie die nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina erklärt, liegen die Forschungsschwerpunkte Schetts auf der Translation, der Kombination aus humanen und experimentellen Daten. Dabei verfolgt der Mediziner einen stark interdisziplinären Ansatz, der die verschiedenen an der Immunmedizin und Entzündungsforschung beteiligten Bereiche miteinander verbindet.

Zweiter Leibniz-Preisträger in Folge aus Erlangen

Der Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis gilt als der wichtigste Forschungspreis in Deutschland, das Preisgeld kann Schett für seine weitere Forschung einsetzen. Bereits im vergangenen Jahr war der Laserphysiker Prof. Dr. Peter Hommelhoff, der ebenfalls an der FAU forscht, mit dem Leibniz-Preis ausgezeichnet worden.

Preisverleihung am 15. Dezember

Seit 1986 wird der Preis jährlich an zehn Forschende vergeben. 2023 werden neben Schett der Tübinger Bioingenieurwissenschaftler Largus Angenent, die Würzburger Biochemikerin Claudia Höbartner, der Stuttgarter Architekturwissenschaftler Achim Menges, die Direktorin am Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Jena, Sarah Ellen O'Connor, der Heidelberger Kinderkrebsforscher Stefan Pfister, der Jenaer Soziologe Hartmut Rosa, die Bonner Mathematikerin Catharina Stroppel, der Münchner Bio- und Medizininformatiker Fabian Theis und die Berliner Literaturwissenschaftlerin Anita Traninger ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet am 15. März 2023 in Berlin statt.