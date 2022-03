Legendäres Wrack: Forscher finden "Endurance" im Südpolarmeer

Wochenlange Suche mit altem Logbuch im Meereis

Gelungen sind die Aufnahmen mit Hilfe eines ferngesteuerten Tauchroboters, einer Art Unterwasserdrohne. Die Suche war eine Herausforderung, erzählt die Forscherin: ständig wechselndes Meereis, Schneestürme und Temperaturen, die auf minus 18 Grad fallen. Mit Hilfe eines alten Logbuchs konnten die Wissenschaftler zumindest die ungefähren Koordinaten bestimmen und navigierten das Schiff mittels Satellitendaten und Beobachtungen vor Ort durch das Weddelmeer bis zur vermuteten Fundstelle.

"Aber diese letzte Fundstelle ist mit vielen Fehlern behaftet, weil man natürlich nicht weiß, wie waren die Messungen damals, was ist passiert in den Tagen zwischen der letzten Sichtung, wo das Schiff noch da war und dann, als das Schiff gesunken ist, da fehlen einige Tage und Koordinaten und das ist genau das, was es zur Suche der Nadel im Heuhaufen gemacht hat", sagt Arndt.

Über zwei Wochen lang durchkämmten die Unterwasserdrohnen das Gebiet, bis die Forscher die Endurance schließlich entdeckten. Sie lag vier Seemeilen südlich der letzten Position, die der Kapitän damals im Logbuch festgehalten hatte.

Mannschaft rettete sich auf Insel - und ruderte 1.500 Kilometer

An Bord ist vermutlich auch noch die gesamte Ausrüstung, die der Abenteurer Shackleton und seine Mannschaft damals zurücklassen musste, alte Tagebücher und Glasbilder. Als Edward Shackleton und seine Mannschaft das Schiff im Packeis verließen, nahmen sie damals nur Lebensmittel mit, erzählt die deutsche Polarforscherin Cornelia Lüdecke.

"Und die Expedition ist deswegen so legendär geworden, weil Shackleton es geschafft hat, seine ganze Mannschaft mit Rettungsbooten auf eine kleine Insel zu bringen im Norden, und hat sich dann entschlossen, auf Ruderbooten diese wahnsinnige Strecke von 1.500 Kilometern nach Südgeorgien durchzuschlagen bis zu einer Rettungsstation." Polarforscherin Cornelia Lüdecke

Wrack bleibt auf dem Meeresboden

Das legendäre Wrack am Grund des Wedell-Meeres soll nicht gehoben werden, denn nach dem Antarktisvertrag gilt es als Kulturgut der Menschheit, das unter strengem Schutz steht. Die Expedition bringt als Souvenir lediglich Fotos, Videos und 3D-Daten mit zurück nach Kapstadt. Die alten Tagebücher und Aufzeichnungen bleiben wohl unter Wasser.