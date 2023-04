Leder von bayerischen Schlachtrindern ist heiß begehrt

Im 20 Fahrminuten entfernten Rinderschlacht und –zerlegebetrieb von Vion in Buchloe werden die Bullen geschlachtet. Die "Schlachtkörper" hängen an einer Kette von der Decke und fahren die Zerlegestraße entlang. Ein Mitarbeiter in weißer Kleidung und mit Handschuhen ist für das "Vorenthäuten" zuständig. Das heißt, er schneidet mit einem scharfen Messer ins Fell und löst es ein kleines Stück an. Er muss aufpassen, dass Fell nicht zu beschädigen. Sonst verliert es für die Lederproduktion an Wert.

Messerwechsel für sauberes Fleisch

Auch wichtig: Das Fleisch nicht durch Dreck vom Fell zu verunreinigen, erklärt Veronika Weber, Tierärztin und Qualitätsmanagerin bei Vion: "Der Vorenthäutungsprozess ist noch ein sehr handwerklicher Prozess. Die Mitarbeiter müssen darauf achten, dass Kreuzkontamination verhindert wird. Dafür müssen sie die Messer wechseln. Nach dem ersten Schnitt wird das Messer gereinigt und desinfiziert."

Schlachtkörper werden durch eine spezielle Maschine enthäutet

Die eigentliche Enthäutung übernimmt eine Maschine - "Rollenenthäuter" genannt. Jürgen Schmidt, Standortleiter des Vion-Rinderschlachtbetriebs in Buchloe erklärt, dass die Maschine den Mitarbeitern hilft, schnell die schweren Häute abzuziehen - schließlich wiegt die Haut eines Bullen um die 60 Kilo. Zum anderen werden durch die Maschine aber auch Schäden und Einschnitte an der Haut vermeiden.

Die Maschine ist an den vorenthäuteten Fellstücken befestigt und zieht die Haut von unten nach oben rollend vom Schlachtkörper. Der rosa-fleischige, mit weißem Fett überzogene Körper fährt weiter zur Zerlegung. Der größte Teil liegt später im Supermarkt oder beim Metzger.

Häutehändler sortieren die Häute für die Gerber

Die abgezogene Haut fällt auf ein Rollband und wird in einen Container befördert. Ist dieser voll, geht er nicht direkt zu Gerbereien, sondern zu einem Häutehändler. In diesem Fall zur Vion-Tochter Best Hides nach Memmingen. Hier werden die Häute für Gerber sortiert, erklärt Verkaufsleiter David Hölle, damit sie am Ende eine homogene Ware bekommen für deren Anforderungen an das Fertigleder.

Die Häute werden vom Lkw in eine Art große Wanne gekippt. Es riecht dort nach Blut, Rinderkot und rohem Fleisch. Seit der Schlachtung sind erst ein paar Stunden vergangen. Deswegen sind die Häute, die hier ausgeladen werden, noch warm. Jetzt muss es beim Sortieren schnell gehen. Sie müssen auf 2 bis 4 Grad heruntergekühlt werden, um den natürlichen Verwesungsprozess aufzuhalten.

Mitarbeiter hängen die Felle an Haken auf, damit sie besser abkühlen und begutachtet werden können. Je nach Farbe und Gewicht, und abhängig davon, für welches Lederprodukt sich die Haut eignet, wird sie auf eine bestimmte Zielbahn im Kühlhaus geleitet.