Welt-Hepatitis-Tag: So hilft die Impfung gegen Hepatitis A und B

Hepatitis E - auch eine Reise-Hepatitis

Auch Hepatitis E ist eine typische Reisekrankheit. Sie tritt in Balkanländern, im Mittleren Osten, in Nord- und Westafrika, in Mittel- und Südamerika und in Indien auf. Auch hier erfolgt die Infektion fast immer durch Trinkwasser, das mit Fäkalien verseucht ist. Es kann aber auch über den Ver­zehr von unzureichend gegartem Schweine- bzw. Wild­fleisch, Muscheln oder durch konta­mi­nierte Blutprodukte übertragen werden.

Hepatitis E heilt meist problemlos aus

In Deutschland ist Hepatitis E eher selten, nimmt aber an Häufigkeit und Bedeutung wohl zu. Wie bei Hepatitis A verschwindet Hepatitis E in der Regel von alleine wieder, ohne bleibende Schäden zu hinterlassen. Anders bei Schwangeren: Bei ihnen ist eine Hepatitis-E-Infektion gefährlich, weil bei einem schweren Verlauf mit Leberversagen zu rechnen ist. Dann besteht Lebensgefahr. Es gibt noch keine Impfung oder Therapie gegen Hepatitis E.

Hepatitis B, C und D können lebensbedrohlich werden

Hepatitis der Formen B, C und D unterscheiden sich in ihrem Übertragungsweg von den harmloseren Hepatitisformen A und E. Die Übertragung der Krankheit geschieht durch Körperflüssigkeiten, also durch ungeschützten Geschlechtsverkehr und Kontakt mit infiziertem Blut.

Verbreitung von Hepatitis B

Hepatitis B ist eine der häufigsten Infektionskrankheiten überhaupt und auch in Deutschland weit verbreitet. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass weltweit rund 290 Millionen Betroffene gar nicht wissen, dass sie Hepatitis-B-Virus-Träger sind und andere unbemerkt anstecken können. Schutzimpfungen gegen Hepatitis B sind daher auch in Deutschland wichtig. Die Krankheit ist sehr ansteckend und verläuft meist schwerer als Hepatitis A, zudem kann Hepatitis B in ein chronisches Stadium übergehen - vor allem bei Kindern.

Der Körper von Erwachsenen wird meist selbst mit der Infektion fertig und die Symptome klingen nach einigen Wochen wieder ab. Wenn die Krankheit jedoch chronisch wird, muss sie behandelt werden, denn sonst kann es bei schwerem Verlauf zum Leberversagen kommen. Durch Medikamente kann man die Vermehrung der Viren zwar eindämmen, ganz ausrotten kann man sie bei der chronischen Form jedoch nicht. Risikogruppen für Hepatitis B sind Drogenabhängige, medizinisches Pflegepersonal, Ärzte und Dialysepatienten.

Symptome einer Hepatitis-B-Infektion

Symptome einer Hepatitis-B-Infektion im akuten Stadium sind Müdigkeit, Appetitlosigkeit und Übelkeit, dazu kommt die typische Gelbfärbung von Augen, Schleimhäuten und Haut. Der Stuhl entfärbt sich und der Urin wird dunkel. Bei 90 Prozent der Neugeborenen und zehn Prozent der erwachsenen Erkrankten kann sich eine chronische Leberentzündung entwickeln. Bei einem Teil dieser Patienten entsteht eine Schrumpfleber oder Leberkrebs, so das Robert-Koch-Institut in Berlin.

Hepatitis D ist abhängig von Hepatitis B

(Nur) wer Hepatitis B hat, kann sich auch mit Hepatitis D infizieren, denn das Hepatitis-D-Virus braucht das Hepatitis-B-Virus zur Vermehrung. Die Infektion verläuft dann meist schwerer. Mit einer Impfung gegen Hepatitis B ist man also auch vor der seltenen Form der Leberentzündung durch Hepatitis D geschützt. Hepatitis D kommt gehäuft in Süd- und Osteuropa vor.