Landwirtschaft und Klimaschutz: Wie Landwirte CO2 sparen können

Georg Scheitz ist Landwirt, Bürgermeister von Andechs in Oberbayern und seit neuestem auch noch "Klimabauer" – ein Titel, den die örtliche Molkerei vergibt. Sie hat 32 ihrer Milch-Lieferanten vom renommierten Schweizer Wissenschaftler Urs Niggli unter die Lupe nehmen lassen – um herauszufinden, wie die Bauern CO2 einsparen können. Georg Scheitz, der Schweine und Ziegen hält und Futter für die Tiere anbaut, konnte aus einer Liste mit rund 25 Maßnahmen diejenigen auswählen, die zu seinem Hof passen – mit dem Ziel: mehr Klimaschutz.

Humusaufbau zur CO2-Bindung

Georg Scheitz hat an kleinen Stellschrauben gedreht, zum Beispiel seine Hackschnitzelheizung optimiert. Und er sät Kleegras in die Wintergerste-Bestände. Das soll die Bodenqualität verbessern. Das Ziel heißt: Humusaufbau, damit der Boden mehr CO2 speichern kann. Auch eine abwechslungsreiche Fruchtfolge und bodennahes Ausbringen der Gülle lohnen sich mit Blick auf den Klimaschutz. Außerdem wird den "Klimalandwirten" empfohlen: Unter- und Zwischensaaten, eine längere Weidedauer der Kühe und Maßnahmen, die für mehr Biodiversität sorgen wie zum Beispiel das Pflanzen von Hecken.

Erste Bilanz: 42 Tonnen pro Jahr und Hof

Das Fazit von Professor Urs Niggli vom Institut für nachhaltige Ernährungs- und Landwirtschaftssysteme "agroecology.science": Durch das Einspar-Potential der 32 Betriebe, die untersucht wurden, können die Emissionen der Andechser Molkerei nicht vollständig kompensiert werden. Aber 42 Tonnen pro Jahr und Betrieb kamen raus bei dem Projekt. Und das bei Höfen, die sowieso schon mehr machen in Sachen Klimaschutz als der bayerische Durchschnitt, wie der Schweizer Fachmann für Bio-Landwirtschaft betont. Und: Er sieht die 32 untersuchten "Klimabauern" auch als Pioniere: Wenn man ihre CO2-Einsparungen hochrechne auf die ganze Landwirtschaft, dann kämen schon ordentliche Mengen zusammen.

Noch mehr Klimaschutz durch Abschaffung der Tierhaltung?

Noch viel größeres Potential in Sachen Klimaschutz hätte nach Meinung etlicher Umweltschützer eine bio-vegane Landwirtschaft, also die Abschaffung der Tierhaltung. Schließlich stoßen Kühe klimaschädliche Gase aus. Doch diesen Punkt sieht Niggli kritisch: "Die Kuh steht aus meiner Sicht zu Unrecht im Fokus der Klimadebatte. Wer nutzt das Grasland, wer macht aus Gras Eiweiß für den Menschen? Das ist die Kuh, das ist etwas ganz Fantastisches!" Man könnte einen Teil des Graslandes pflügen, aber dadurch würde viel CO2 freigesetzt werden – durch die Mineralisierung des Humusgehalts. Und das wäre nach Nigglis Worten "eine Klimabombe".

Ackerbau vielerorts nicht möglich

Der überwiegende Teil der landwirtschaftlichen Fläche weltweit ist nach Angaben des Schweizer Experten nicht-pflügbares Grünland. Niggli schätzt, dass das für zwei Drittel der Fläche weltweit gilt. Das heißt: Dort kann man nicht einfach Getreide oder Gemüse anbauen für die menschliche Ernährung. Dort Tiere zu halten geht aber sehr wohl. Niggli, der seit vielen Jahrzehnten im Bereich der Bio-Landwirtschaft forscht und auch Mitglied des Schweizerischen Komitees der Welternährungsorganisation FAO ist, denkt global. Und fordert deshalb: Auch wenn Kühe keine effizienten Proteinverwerter seien, müsse man das Grünland nutzen für die menschliche Ernährung - also Tiere halten.

Bund Naturschutz in Bayern steht zur Tierhaltung

Auf Bayern bezogen sieht es der Bund Naturschutz aber nicht anders – und hat sich am Projekt "Klimabauer" beteiligt, unter anderem indem er Landwirte beraten und informiert hat. Der Vorsitzende Richard Mergner, der gerade von jüngeren Leuten in seinem Verband häufiger die Forderung hört, man müsse aus Klimaschutzgründen auf Milch, Käse und Fleisch verzichten, widerspricht: "Der Bund Naturschutz steht zur Tierhaltung, wenn die Tiere anständig gehalten werden und vor allem, wenn sie uns nicht die Lebensmittel wegfressen. Das heißt gentechnisch verändertes Soja aus dem Regenwald, der vorher gerodet worden ist, in die bayerischen Futtertröge – das geht schon mal gar nicht."

Die Kuh sei kein Klimakiller, wenn sie anständig gefüttert werde, so Richard Mergner. Er ist überzeugt davon, dass die Landwirtschaft ein Problem-Löser in der Klimakrise sein kann – wenn sie ökologisch und bäuerlich betrieben werde. Und wenn sie Humus aufbaut und dadurch den Boden zur Treibhausgas-Senke macht, statt Treibhausgase zu emittieren.

Landwirtschaft muss mehr tun in Sachen Klimaschutz

Über 650 Bäuerinnen und Bauern beliefern die Andechser Molkerei und könnten nach und nach auch "Klimabauern" werden, also mitmachen bei dem Projekt. Wer mitmacht, wird beraten, der Betrieb wird analysiert und bekommt zehn Euro pro Tonne CO2, die eingespart wird. Das, was die "Klimabauern" jetzt schon umsetzen, werden aber demnächst wohl noch viel mehr Landwirte in irgendeiner Form machen müssen, denn das verschärfte Klimaschutzgesetz der Bundesregierung hat auch die CO2-Einsparziele für den Agrarsektor erhöht.