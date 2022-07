Landwirtschaft im Meer: Algen als Nahrungsmittel der Zukunft

Wer an der Ostseeküste entlangspaziert, erwartet dort nicht unbedingt landwirtschaftlichen Anbau. Doch es gibt neue Entwicklungen: Klaus Herburger von der Universität Rostock forscht an neuen Aquakulturen - nicht für Fische, sondern für Algen.

Vorteile zu herkömmlichem Anbau

Die Landwirtschaft im Meer hat Vorteile gegenüber dem herkömmlichen Anbau: Immer wichtiger sei es, nachhaltig Biomasse zu produzieren, betont Herburger. Man benötige dazu keine Düngemittel – die Algen holen sich in der Regel alle Nährstoffe, die sie brauchen, aus dem Meer. Ein weiterer Vorteil ist, dass man die Pflanzen nicht bewässern muss. Und es besteht die Möglichkeit, besonders viel Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu ziehen.

Meersalat verdoppelt Masse in einem Tag

Besonderes Potenzial zeigt in Pilotversuchen Meersalat, eine Grünalge. Ihre Masse verdoppelt sich in nur einem Tag. Bis zu 40 Tonnen pro Hektar können so jährlich geerntet werden – sechs Mal mehr als bei Getreide. Ganz nebenbei zieht diese Alge überschüssige Nährstoffe aus dem Meerwasser heraus, die aus der Landwirtschaft stammen, und verbessert so die Wasserqualität.

Sie kann allerdings auch Schadstoffe und Mikroplastik aufnehmen. Herburger schlägt deshalb vor, Aquafarmen aufzuziehen, in denen die Wasserqualität regelmäßig überwacht wird. Anhand von Filtern müsse man dafür sorgen, dass nur Wasser ohne Schadstoffe an die Algen gerät.

Landwirtschaft im Meer bietet neue Geschmackserlebnisse

Doch wie bereitet man Meersalat zu? Die blättrige Grünalge schmeckt gut im Teigmantel oder als Salat, zum Beispiel mit Nüssen. Die Landwirtschaft im Meer ist nicht nur nachhaltig, sie ermöglicht auch ganz neue Geschmackserlebnisse.