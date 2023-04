Landwirtschaft im Klimawandel: Sichern Karpfen Kartoffelanbau?

Mit "Fish and Chips" überschreibt die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft eine Strategie, mit der Landwirte künftig mithilfe von Fischen den Kartoffelanbau weiterführen sollen. Und am Schluss passt es dann sogar auf dem Teller gut zusammen: Karpfen mit Kartoffelsalat - das Essen der Zukunft?

Kartoffeln: schlecht gerüstet für den Klimawandel

Kartoffeln liefern unter normalen Bedingungen 1,4 mal mehr Kalorien von einem Hektar als Getreide. Darüber hinaus enthalten sie zum Beispiel wertvolles Eiweiß und Vitamin C. Doch die Hackfrüchte reagieren empfindlich auf eine zu niedrige oder unregelmäßige Wasserversorgung. Denn ihr Wurzelsystem ist nicht besonders leistungsfähig im Vergleich zu Getreide oder Klee. Kartoffeln können noch im Boden vorhandene Wasservorräte nicht gut nutzen "so dass hier sehr schnell ein Wasserstress entsteht", sagt Michaela Laumer von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft in Freising.

Kartoffel im Trockenstress: Knubbel und Fehlgeschmack beim Frittieren

Wenn der Regen längere Zeit fehlt, bekommen Kartoffeln Knubbel an den Augen, also kleine Anhängsel, Wachstumsrisse oder Eisenflecken und würden beim Frittieren bitter, so Laumer. Außerdem sterben sie schneller ab. Die Expertin geht davon aus, dass in vielen Regionen Bayerns, vor allem in Nordbayern, der Kartoffelanbau zukünftig nur noch dann funktioniert, wenn die Felder bewässert werden.

Bei Landwirten, die sicherstellen wollen, dass die Kartoffelpflanzen die Nährstoffe aus dem Boden aufnehmen können und Qualitäts-Knollen ausbilden, werde sich die Bewässerung in den nächsten Jahren noch weiter etablieren. "Auch für Gunststandorte. Weil einfach die Sommertrockenheit zu extrem wird," sagt Laumer.

Karpfenteich statt Grundwasser

Doch woher sollen die Landwirte das Wasser nehmen, das sie für die Bewässerung der Kartoffeln brauchen? Aus dem Grundwasser? Aus Fließgewässern? Bäche und Flüsse haben in trockenen Sommern häufig ohnehin schon zu wenig Wasser. Am besten wäre es, das Wasser komme aus Karpfenteichen, sagt Martin Oberle von der Karpfenteichwirtschafts-Außenstelle der Landesanstalt für Landwirtschaft in Höchstadt an der Aisch. "Der Karpfenteich ist quasi der Profi im Wasserspeichern, das macht der seit Jahrhunderten."

"Himmelsteich" speichert Winter-Niederschläge

Rund 50.000 Karpfenteiche gibt es bereits in Bayern, die ältesten sind über 1.000 Jahre alt. Der Löwenanteil befindet sich in Mittelfranken und der Oberpfalz. Mehr als zwei Drittel davon haben keinen ständigen Wasserzulauf, werden nur vom Regen und dem Niederschlags-Wasser der angrenzenden Flächen gespeist. Ein solcher Erdteich ist besonders günstig und umweltfreundlich zu bauen.

Wenn es sehr heiß ist, nehmen die Wasserstände im Teich jedoch an manchen Tagen um fünf Millimeter ab. In tropischen Sommern insgesamt um einen halben Meter. Das sei für den Karpfen noch nicht unbedingt ein Problem, meint Oberle. Denn der Karpfen möge es vor allem warm. Trotzdem brauche man das Wasser im Karpfenteich für den Karpfen, "da kann ich nicht einfach was rauspumpen."

Vorhandene Karpfenteiche könnten aufgestockt werden

Man könnte die Teiche aber tiefer legen, so dass sie im Winter mehr Wasser aufnehmen könnten, so der Vorschlag Oberles. Das gehe zwar nicht überall. Aber in vielen Fällen befänden sich die Teiche in hängigem Gelände "und da kann ich manchmal, wenn ich zum Beispiel den Hauptdamm etwas erhöhe, den gesamten Wasserspiegel anheben."

Wenn man Teiche um zehn bis 50 Zentimeter tiefer legen würde, indem man die Ränder erhöhe – dann könnte dort im Sommer Wasser für Kartoffelfelder abgezweigt werden. Vertieft man einen Karpfenteich mit einem Hektar nur um zehn Zentimeter, hätte man tausend Kubikmeter Wasser für die Bewässerung. Das würde für die Bewässerung von einem Hektar Kartoffeln reichen.

Die Hoffnung: Dezentrale Teiche statt großer Stauseen

Oberle stellt sich vor, dass unter Umständen der Bau eines großen Stausees überflüssig würde, wenn man kleinräumige Bewässerungsverbünde schaffe, "wo Teiche wie Keimzellen-Wasserreservoire in der Mitte liegen", während sich drumherum ein paar Hektar Feld befinden. So könnten zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden: Neben einem Bewässerungssystem mit geringen Baukosten, hätte man auch noch Rückhalteflächen für Hochwasser.

Karpfen übernimmt Teichpflege

Das System funktioniert jedoch nur mit Fisch - wenn Karpfen im Teich leben und für den Unterhalt des Wasserspeichers sorgen. Denn sobald die Sonne in den Teich scheint, würde er zuwachsen und schnell verlanden. "Der Teichwirt weiß das, das ist teichwirtschaftliches Grundwissen, man muss da einen Karpfen einsetzen."

Der Karpfen ist für die Teichpflege von seiner Anatomie her besonders qualifiziert: Mit seinem rüsselartig vorstülpbaren Maul durchwühlt er den Teichboden nach kleinen Insektenlarven und anderen Bodentieren. Dabei trübt er das Wasser ein, das bremst das Pflanzenwachstum. Und gleichzeitig entwurzelt er kleine Wasserpflanzen, die am Boden gekeimt haben. Das Fazit Oberles: "Man braucht dieses Arbeiten des Karpfens am Teichboden, um einen Teich langfristig zu erhalten und den Pflegeaufwand zu minimieren".

Alternative zum Karpfen: PV-Module verschatten Teichoberfläche

Landwirte, die keine Karpfen mögen, könnten die Teiche auch vollständig verschatten, damit keine Wasserpflanzen hochkommen. Mit Photovoltaikmodulen zum Beispiel. Doch das ist teurer und folgenschwerer für das Landschaftsbild. Oberle und sein Team werden heuer im Sommer damit beginnen, drei Versuchs-Bewässerungsteiche anzulegen: zwei in Mittelfranken für den Hopfen- und Meerrettichanbau sowie einen in der Oberpfalz für Kartoffeln - alle mit Karpfen.

Kommt die Karpfenschwemme?

Wenn sich das System bewährt und in den nächsten Jahren für den Kartoffelanbau etliche neue Karpfenteiche angelegt werden – haben wir dann am Ende nicht zu viel Karpfen? Gibt es bei uns dann künftig öfter Karpfen mit Kartoffelsalat? Warum nicht, sagt der Teichwirtschaftsexperte aus Höchstadt an der Aisch: "Das wird ein leichter Transfer sein". Aus eigener Beobachtung könne er sagen: "Wenn Sie auf einem fränkischen Fest Kabeljau anbieten und Karpfen, dann greifen die Leute als erstes zum Karpfen“.

Oberle ist zuversichtlich, dass die Kombination in Bayern funktioniert. Er kennt sie aus Israel, wo er in den 1980er Jahren ein Praktikum gemacht hat. Dort gebe es keinen Bewässerungsteich ohne Fische und in den meisten Fällen seien es Karpfen.