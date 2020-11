Lässt Silvester Corona explodieren? Possoch klärt!

Die Feiertage sind gerettet. Pünktlich zu Weihnachten werden in Deutschland die Corona-Kontaktbeschränkungen gelockert. Auch an Silvester dürfen die Menschen in Gruppen mit bis zu zehn Personen auf das neue Jahr 2021 anstoßen.

Feuerwerk wird dabei auch erlaubt sein. Denn "Böllerei" sei keine pandemische Gefahr, so der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Für ihn gilt das Zünden von Pyrotechnik im eigenen Garten oder auf dem Land als unproblematisch. Allerdings nicht auf belebten Plätzen und Straßen. Hier werden Feier-Ansammlungen in der Silvesternacht verboten sein.

Niederlande mit vollständigem Feuerwerksverbot

In den Niederlanden wird dagegen deutlich härter durchgegriffen. Dort hat die Regierung das Kaufen und Zünden von Raketen, Böllern und Krachern strikt verboten. Denn das niederländische Gesundheitswesen steht wegen Corona kurz vor dem Kollaps. Zusätzliche Notfälle durch Feuerwerksverletzungen, wie in den vergangenen Jahren, wären laut den niederländischen Krankenhäusern zu viel für das System.

Allerdings droht nun ein steigender Schwarzmarkthandel. Illegale Böller sind im Internet leicht zu bekommen und könnten noch schlimmere Verletzungen verursachen als Feuerwerkskörper aus dem legalen Handel. Das möchte man in Deutschland vermeiden. Denn die Intensivstationen könnten in der Silvesternacht schon allein wegen Alkoholvergiftungen ausgelastet sein.

Überprüfung von Verboten schwierig

Die Gewerkschaft der Polizei hält ein vollständiges Verbot von Feuerwerk in Deutschland für nicht umsetzbar. "Verbote müssen auch kontrolliert und durchgesetzt werden können. Das ist aus Sicht der Gewerkschaft der Polizei in der Silvesternacht personell kaum machbar", so Jörg Radek, stellvertretender Bundesvorsitzender der GdP.

Wie gut sind Kliniken und Sanitäter auf die Silvester-Feiern 2020 vorbereitet? Kann das deutsche Gesundheitswesen eine Silvester-Partynacht trotz Corona stemmen? Auf was wird es ankommen, damit uns die Infektionszahlen nach Neujahr nicht um die Ohren fliegen?

Possoch klärt!