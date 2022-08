Längere Hitzeperioden – Problem für Atomkraftwerke?

Ausgelöst durch den Klimawandel werden auch auf Deutschland und Bayern immer längere und heftigere Hitzeperioden zukommen. Was bedeutet das für einen möglichen Weiterbetrieb von Atomkraftwerken? In Frankreich braucht es immerhin schon Sondergenehmigungen für die Temperatur von Kühlwasser, um die Anlagen weiter betreiben zu können. In Belgien und der Schweiz wurden Anlagen wegen der Hitze gedrosselt. Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Was ist der Hintergrund zu den französischen Sondergenehmigungen?

Atomkraftwerke werden oft mit aus Flüssen abgezapftem Wasser gekühlt. Das zurückgeleitete Kühlwasser ist im Anschluss etwas wärmer. Je nach Kühlsystem wird ein Teil der Abwärme an die Atmosphäre abgegeben (Kühltürme), zum Teil kann aber auch die gesamte Abwärme in den Fluss geleitet werden. Um die Tierwelt in den Flüssen zu schützen, darf die Temperatur des Wassers normalerweise bestimmte Werte nicht überschreiten. Bei langen Hitzeperioden und gleichzeitigem Betrieb der Kernkraftwerke könnte es in den Flüssen zu warm werden, mit entsprechenden Folgen für das Leben unter Wasser.

Das drohte in Frankreich, deshalb entschied sich die Regierung mittels Sondergenehmigung dafür, dass es in den Flüssen wärmer werden darf, um die Stromversorgung zu sichern. Diese Sondergenehmigung betrifft fünf Kraftwerke und wurde kürzlich bis 11. September verlängert. Naturschützer fürchten um das Leben der Fische in den Flüssen.

Wie ist das in Deutschland geregelt?

Thermische Kraftwerke – also neben Atomkraftwerken zum Beispiel auch Kohlekraftwerke – brauchen, um ihre Abwärme loszuwerden, ein Kühlsystem. Wasser eignet sich wunderbar als Kühlmittel, deshalb sind Großkraftwerke oft an Flüssen gebaut. Dabei müssen sich die Betreiber auch hier an wasserrechtliche Auflagen halten, sie dürfen zum Beispiel nur bestimmte Wassermengen entnehmen und wieder eingeleitetes Kühlwasser darf nicht zu heiß sein.

Im Hitze-Sommer 2003 mussten mehrere Kernkraftwerke in Deutschland deshalb ihre Leistung drosseln, auch in späteren Jahren folgten Fälle. Vereinzelt gab es auch bereits Ausnahmegenehmigungen, damit heißeres Wasser eingeleitet werden darf. Mit den erneuerbaren Energien wird die Bedeutung thermischer Kraftwerke – und damit die Bedeutung des Problems – aber eher abnehmen.

Könnte auch bei Isar 2 – dem letzten verbleibenden bayerischen Atomkraftwerk – eine Drosselung drohen?

Der Betreiber PreussenElektra geht nicht davon aus. "Isar 2 verfügt über einen Kühlturm, über den der größte Teil der Verlustwärme an die Atmosphäre abgegeben wird", antwortete eine Sprecherin dem Bayerischen Rundfunk (BR). Durch die Verdampfung eines Teils des Wassers wird der andere, weitaus größere Teil des Wassers abgekühlt.

Hitzebedingte Betriebseinschränkungen von Isar 2 seien in den vergangenen Jahren nicht erforderlich gewesen, und es sei diesbezüglich auch in Zukunft kein Handlungsbedarf erkennbar. Insgesamt entnimmt das Kraftwerk östlich von Landshut dem Fluss übrigens eine ganze Menge Wasser. Im Schnitt 3.300 Liter - jede einzelne Sekunde. Rund 700 Liter verdunsten im Kühlturm und 2.600 Liter werden wieder in die Isar geleitet.

Wie hoch darf bei Isar 2 die Temperatur des wieder in die Isar geleiteten Wassers sein?

Die Temperatur des eingeleiteten Kühlwassers darf sich die Isar um maximal 0,3 Grad Celsius erwärmen, sagt Michael Hopfner vom Wasserwirtschaftsamt Landshut. Für den An- und Abfahrbetrieb dürfen es kurzzeitig 0,6 Grad Celsius sein. Zudem darf das Abwasser maximal 32 Grad warm sein und die Isar darf nicht wärmer als 23 Grad Celsius werden. Am 17. August hatte die Isar bei Landshut 20,5 Grad.

Die Wärmeleistung, die durch das Kraftwerk an die Isar abgegeben werde, sei marginal und kein Problem für die Gewässerökologie, sagt Hopfner. Die zahlreichen Stauseen würden den Fluss weitaus mehr aufwärmen.

Beim Kernkraftwerk Emsland darf die Abwassertemperatur laut einer Antwort auf eine Kleine Anfrage im Landtag 35 Grad Celsius betragen. Negative Effekte durch die Kühlwassereinleitungen erwartete die niedersächsische Landesregierung für den ebenfalls trockenen Sommer 2018 nicht.

Können die Hitzeperioden ein Sicherheitsproblem für Atomkraftwerke werden?

Die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) geht nicht von ernsten sicherheitstechnischen Problemen aus. Denn – so argumentiert die Fachorganisation – längere Hitzeperioden sind in der Regel relativ lange im Voraus vorhersehbar und Wassertemperaturen steigen nur langsam an. "Somit können frühzeitig Gegenmaßnahmen eingeleitet werden, beispielsweise das Abfahren der Anlage oder deren Leistungsreduktion sowie die Sicherstellung des Kühlwasserbedarfs." Sprich: Zwar kann es durchaus mal passieren, dass die Leistung eines Reaktors gedrosselt werden muss, das bedeutet aber lediglich weniger Strom und keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit.

Die GRS ist ein gemeinnütziges Unternehmen und gehört zu großen Teilen der Bundesrepublik und dem TÜV. Sie finanziert sich hauptsächlich über öffentlich geförderte Forschungsprojekte und Gutachten.

Was passiert mit den Fischen bei zu hoher Flusstemperatur?

"Steigende Wassertemperaturen gehen mit einem sinkenden Sauerstoffgehalt einher", sagte der Präsident des Landesfischereiverbands Bayern, Albert Göttle, kürzlich dem BR. Laut dem Verband wird es bei Wassertemperaturen über 21 Grad für einige Fischarten gefährlich. Ab 25 Grad sei es für viele Huchen, Äschen oder Forellen schon zu spät. Zudem droht bei höheren Flusstemperaturen die Verbreitung invasiver Arten. Der für Zuständige für Gewässerökologie beim Wasserwirtschaftsamt Landshut, Michael Hopfner, sieht bei der Isar kein Temperaturproblem, zumindest noch nicht. "Die Donau ist schon eher im kritischen Bereich", sagt er.