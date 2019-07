22.07.2019, 17:01 Uhr

Lacher vom Band machen schlechte Witze in Serien lustiger

Mit Witzen ist das so eine Sache: Nicht jeder findet das Gleiche lustig. In einer aktuellen Studie konnten Forscher aus Großbritannien aber jetzt belegen, dass zumindest eingespielte Lacher in TV-Serien Zuschauer tatsächlich zum Lachen animieren.