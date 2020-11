Kulinarisches "to go": Alternativen zu Plastikverpackungen

Eines ist klar, aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen wird es in diesem Jahr keine normale Advents- und Weihnachtszeit geben. Auch die üblichen Weihnachtsfeiern von Vereinen und Firmen werden wohl nicht stattfinden. In vielen Unternehmen überlegt man deshalb, wie man seinen Mitarbeitern trotz Corona eine kleine Freude machen kann. Gemeinsam mit einer Hauswirtschafterin, die sonst Kochkurse anbietet, hat der Bauernmarkt Dasing eine schöne Idee: Kulinarisches aus der Region "to go" - umweltfreundlich verpackt, mithilfe eines Augsburger Start Ups.

Bauernmarkt Dasing: Kulinarisches aus der Region

Insgesamt 70 Bauern und Lebensmittelproduzenten liefern aus der näheren Umgebung ihre Waren auf den Bauernmarkt in Dasing - je nach Saison frisches Gemüse, Obst und Kartoffeln, sowohl Bio- als auch konventionell. Das Sortiment wächst ständig. Sogar eine regionale Metzgerei-Abteilung gibt es im Bauernmarkt. Und normalerweise ist ein wichtiger Geschäftszweig die Gastronomie und das Catering.

Wegen Corona: Gastronomie und Catering nur eingeschränkt möglich

Die Küche hat wegen der Corona-Beschränkungen gerade Notbetrieb und eingeschränkte Öffnungszeiten. Alles darf nur zum Mitnehmen angeboten werden - verpackt in Plastikschalen, die nach Gebrauch im Müll landen. Für die Geschäftsführer des Bauernmarkts keine Lösung, die zu ihrem regionalen und nachhaltigen Konzept passt.

Augsburger Firma bietet nachhaltiges Verpackungsmaterial

Deshalb haben sich Geschäftsführer des Dasinger Bauernmarkts nach nachhaltigen Alternativen umgeschaut. Celine Kündgen von der Augsburger Firma "Pack Verde" kennt sie - die Alternativen zu Plastik.

Alternativen zu Plastikverpackungen: Bagasse und Hanf

Dazu gehören Verpackungen und Schalen aus Bagasse, einem faserigen Überrest, der beim Auspressen von Zuckerrohr anfällt – also ein pflanzliches Abfallprodukt. Eine umweltfreundliche Alternative zu Plastik: Auf dem Kompost entsorgt, zersetzt sich eine Bagasse-Schale größtenteils innerhalb von acht Wochen. Trotzdem weicht eine solche Schale nicht durch, wenn man darin Essen serviert. Auf dem Bauernmarkt muss allerdings erst der Praxistest zeigen, ob sie eine gute – und bezahlbare – Alternative ist, so Franziska Meitinger vom Bauernmarkt.