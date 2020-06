Künstliche Intelligenz: Mehr Stellen für Ostbayerns Hochschulen

Die Hochschulen Deggendorf, Landshut und Regensburg sowie die Universitäten in Regensburg und Passau bekommen im Rahmen der High-Tech-Agenda der Staatsregierung noch einmal zusätzliche Professuren für die Forschung im Bereich Künstlicher Intelligenz. Das hat Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) bei einem Besuch an der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) in Regensburg angekündigt. Die Staatsregierung werde auch in Corona-Zeiten an ihrer Forschungs-Offensive festhalten, versprach Sibler.

70 neue Professuren in Regensburg

70 zusätzliche Professuren sind demnach allein an der OTH und der Universität in Regensburg geplant. Sie sollen in den kommenden Jahren nach und nach aufgebaut werden, sagte OTH-Präsident Wolfgang Baier. Dazu kommen für seine Hochschule jetzt noch drei weitere Lehrstühle mit dem Schwerpunkt Künstlicher Intelligenz-Forschung, die im Rahmen eines bayernweiten Wettbewerbs an die OTH vergeben worden sind. Diese werden sich mit Themen wie Infrastruktur, Stadtentwicklung, Versorgung und Entsorgung sowie Technikfolgen und Ethikfragen beschäftigen.

"Wir möchten diese High-Tech-Agenda wegen der Corona-Krise eher noch intensivieren, noch etwas schneller werden", sagte Minister Sibler. Wissen und Forschung seien wichtige Instrumente der Strukturpolitik. Man wolle so der Wirtschaft aus der Krise heraushelfen.