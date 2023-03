Kümmert sich der 3D-Drucker bald um den Nachtisch?

Gegenstände aus dem 3D-Drucker gibt es ja schon in Hülle und Fülle wie Hörgeräte oder Ersatzteile für Flugzeuge beispielsweise. Aber jetzt ist es einem Forscherteam in den USA gelungen, einen Käsekuchen zu drucken.

Sieben ungesunde Schichten

Der amerikanische Cheesecake aus dem 3D-Drucker hat sieben Zutaten. Der Boden besteht aus zermahlenen und mit Butter vermischten Keksen. Darauf kommen Lagen aus Bananenpüree und Erdnussbutter. Und dazwischen wechseln sich Schichten aus Nuss-Nougat-Creme und Erdbeermarmelade ab. Das Topping besteht dann aus Kirschgelee und einem fertig Guss. So weit, so ungesund.

Ausgedacht haben sich das Ganze Forschende von der Columbia University in New York. Sie haben alle Zutaten einzeln in Spritzen eines 3D-Druckers gefüllt und dann in der vorgegebenen Abfolge Schicht für Schicht aufgetragen.

Laser sorgen für die richtigen Temperaturen

Zwischendurch haben sie die Lagen immer wieder schichtweise erhitzt mit einem blauen und einem infraroten Laser. Warum das Ganze? Zum einen wollten die Wissenschaftler einfach mal zeigen, dass es möglich ist, Lebensmittel zu drucken. Und da sind wohl noch viel kompliziertere Formen möglich. Gitterstrukturen zum Beispiel. Und man kann theoretisch auch noch viel mehr Zutaten miteinander vermengen.

In Zukunft individualisierte Ernährungskartuschen denkbar

Mittelfristig haben die Wissenschaftler das Ziel, von der pappsüßen Torte wegzukommen - hin zu gesunden, pflanzenbasierten Gerichten. Die könnten aus der Lebensmittelindustrie kommen, die dann wiederum auch im großen Stil Nahrungskartuschen für einzelne Verbraucher herstellen könnte.

Die Vision: In nicht allzu weiter Zukunft stünde dann bei experimentierfreudigen Hobbyköchen ein 3D-Drucker in der Küche. Bis wir unser Mittagessen oder Snacks aber kostengünstig per Replikator drucken, wird es noch eine Weile dauern

