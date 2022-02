Küchenstuhl ade: Diese Bürostühle eignen sich im Homeoffice

Der Stuhl aus dem Katalog passt nicht so wirklich, er ist ungemütlich und lässt sich in die Höhe und Tiefe nicht passend verstellen. Zudem ist er auch noch zu kippelig. Die Stiftung Warentest rät deswegen davon ab, einen Bürostuhl im Internet zu bestellen. Da der Stuhl oft mehrere Stunden täglich genutzt wird, sollte er vor dem Kauf unbedingt ausprobiert werden. Zudem muss ein Bürostuhl am Küchentisch einiges mehr leisten als in der Arbeit.

Stiftung Warentest: Probesitzen ein Muss

Was so selbstverständlich klingt, hat im Praxistest der Stiftung Warentest ergeben, dass mancher Stuhl beispielsweise sich nicht tief oder hoch genug verstellen lässt. Probesitzen sei daher ein Muss, sagt Peter Schick von "Stiftung Warentest". Den wenigsten Menschen sei bewusst, dass sie beispielsweise kurze Oberschenkel haben oder besonders lange. Dann sei nämlich der Abstand zur Rückenlehne ein Problem, erklärt Peter Schick.

Auch sollten Stoffe und Kunststoffe geprüft sein. Der Praxistest kam zu dem Ergebnis, dass in manchem Stuhl ein Schadstoff enthalten war, der im Verdacht steht, Krebs zu erregen. Beispielsweise am Rücken und an den Armlehnen besteht enger Körper- und Hautkontakt.

Schick und geeignet: Sattelstühle oder Hocker

Schick und körperlich gut geeignet fürs Arbeiten am Küchentisch seien sogenannte Sattelstühle, erklärt Tom Muckenthaler, Inhaber eines Ergonomiestudios in München. "Sattel bedeutet, die Beine können tatsächlich nach vorne abfallen. Da kippt das Becken nach vorne ab, die Schultern öffnen sich, was wir ergonomisch im Fokus haben."

Denn beim Arbeiten daheim sei der Unterschied zum Büro, dass die meisten auf sich alleine gestellt seien und daher eher dazu neigten, zu lümmeln statt aufrecht zu sitzen. Es sieht ja keiner.

Sattelstuhl oder Hocker motivieren, sich aufzurichten

Doch sollten beide nicht länger als zwei Stunden am Stück genutzt werden. Überhaupt solle man die anderen Räumlichkeiten im Homeoffice nutzen, beispielsweise im Stehen und Gehen telefonieren zu können, oder auch einmal auf der Couch mit dem Kissen im Rücken. Das entspannt die Muskeln.

Tipps für Arm- und Rückenlehne

Wer sich einen Stuhl mit Arm- und Rückenlehne anschaffen möchte, der sollte darauf achten, dass diese ohne Gefahr verstellbar sind. Bei so manchem Stuhl kann man sich leicht die Finger einklemmen - mit schweren Verletzungen. Nicht weniger gefährlich ist es, wenn der Stuhl umkippt. Auch dagegen hilft am besten, den Stuhl vor dem Kauf auszuprobieren.

Für einen passenden Stuhl seien zudem das Gewicht und die Körpergröße sowie die Breite relevant, erklärt Tom Muckenthaler. So sollten die Armlehnen auch in der Breite verstellbar sein, damit beispielsweise schmale Personen diese überhaupt nutzten.

Gummi oder Plastik-Rollen?

Um Schäden am Boden zu vermeiden sollte man unbedingt auf die Rollen achten. Für Teppichböden benötigt man harte Rollen aus Kunststoff, bei harten Böden wie Holz oder Laminat sind weiche Rollen aus Gummi sinnvoll. Auf die Dauer sollte der Standort aber am besten mit einem Bodenschutz ausgestattet werden. Das vermindert auch die Geräusche und die Nachbarn darunter werden es einem danken.

Stiftung Warentest empfiehlt Bürostühle ab 230 Euro, im Ergonomiestudio rät man zu Sitzmöbeln ab 300 Euro. Stühle mit Rückenlehne gibt es dort ab 500 Euro.