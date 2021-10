Krebs: Männer erkranken oft schwerer als Frauen

An Corona haben sich in Deutschland etwa gleich viele Frauen und Männer infiziert. Insgesamt sterben aber mehr Männer daran. Bei Krebs ist das Risiko für Männer, an der Erkrankung zu versterben um rund 30 Prozent höher als bei Frauen. Woran liegt das? Neben dem Lebensstil könnte es ein einzelnes Protein sein, dass ein Forscherteam der Onkologie der TU München untersucht.

Protein kann Geschlechterunterschied erklären

Das körpereigene Eiweiß heißt TIMP1 und hat verschiedene Funktionen. Ein Nachteil: Es kann auch dafür sorgen, dass Metastasen, also Tochtergeschwülste, erheblich besser wachsen. Achim Krüger, Professor für experimentelle Onkologie am Klinikum Rechts der Isar in München, forscht seit Jahrzehnten an diesem Molekül: "Das Timp1 bereitet im Grunde die Leber darauf vor, besonders empfänglich zu sein für Tumorzellen, und das ist ein Milieu, das wir prämetastatische Nische nennen. Und das Timp1 ist in der Lage, genau dieses Milieu zu schaffen", so der Krebs-Forscher.

Erhöhtes Risiko für Männer, die schon mal Krebs hatten

Betroffen sind vor allem Männer, die bereits einen behandelten Darm- oder Bauchspeicheldrüsenkrebs haben. 40 Prozent von ihnen haben anschließend mehr TIMP1 im Blut – und damit ein deutlich höheres Risiko, Lebermetastasen zu entwickeln. "Und das ist eben geschlechtsspezifisch, das ist das Neue." erklärt Krüger.

Behandlung kann angepasst werden

Dank der Forschung des Onkologie-Teams besteht nun eine Möglichkeit, "diese Patientengruppe frühzeitig zu erkennen. Und für die Mediziner sind das natürlich gute Parameter, die sie jetzt ausnutzen können, um die Therapie entsprechend anzupassen" und in eine personalisierte Krebsmedizin zu integrieren.