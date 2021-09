Krankenhaus-Ampel: Corona-Kennzahl systematisch zu niedrig

Hospitalisierte Covid-19-Fälle: Neue Kennwerte, neue Berechnungen

Die aktuelle bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sieht vor, dass die Krankenhaus-Ampel auf Gelb wechselt, "sobald in den jeweils sieben vorangegangenen Tagen landesweit mehr als 1.200 an COVID-19 erkrankte Personen in ein bayerisches Krankenhaus eingewiesen und dort stationär aufgenommen wurden [...]". In dieser Stufe werden die Maßnahmen verschärft - etwa durch eine FFP2-Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen.

Und auch im geänderten Infektionsschutzgesetz des Bundes, welches seit einer Woche in Kraft ist, werden die in ein Krankenhaus aufgenommenen Corona-Patienten als neue zentrale Kenngröße genannt. Die 7-Tage-Fallzahl wird hier noch auf 100.00 Einwohner umgerechnet - eine 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz. Der Grenzwert von 1.200 neuen Hospitalisierten innerhalb von 7 Tagen in Bayern entspräche einer Hospitalisierungsinzidenz von 9,1 - aktuell liegt sie bei 2,3.

Hospitalisierungsinzidenz des RKI: Bis zu 79 Prozent zu niedrig

Sowohl in der bayerischen Verordnung als auch im Gesetzestext wird das Datum der Einlieferung als maßgeblich für die zeitliche Zuordnung der Fälle festgelegt. Die aktuell veröffentlichten Werte werden trotzdem anhand des Meldedatums der Covid-19-Fälle berechnet. Das Meldedatum ist der Tag, an dem das örtliche Gesundheitsamt erstmals von einem Corona-Fall erfährt – also wenn die Bestätigung der Infektion durch einen positiven PCR-Test dort eingeht .

Das Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlicht einmal wöchentlich die Hospitalisierungsdaten für Deutschland, aufgeschlüsselt nach den Meldewochen. Diese Zahlen haben Datenjournalisten von "Zeit Online" und "Spiegel" in den vergangenen Tagen untersucht. Sie fanden heraus, dass durch die Berechnungsmethode nach Meldedatum die aktuelle Hospitalisierungsinzidenz systematisch unterschätzt wird - um bis zu 79 Prozent.

Zwischen Test und Einweisung liegt meist mehr als eine Woche

Das RKI gibt an, dass zwischen den Beginn von Symptomen und der Einweisung in ein Krankenhaus im Mittel vier Tage vergehen. Josef Eberle, Professor am Lehrstuhl für Virologie der LMU München, beschreibt den Ablauf wie folgt: Nach der Infektion vergingen ca. zwei Tage, bis man das Virus weitergeben könne und weitere zwei bis drei Tage, bis der Infizierte Symptome bekomme. Bis zur erheblichen Atemnot mit folgender Klinikeinweisung vergingen nochmal mehrere Tage, bis zu einer Woche. Die meisten, vor allem älteren, Patienten kämen demnach knapp zwei Wochen nach der Infektion in kritischem Zustand in die Klinik.

Da ein Test in den meisten Fällen spätestens bei den ersten Symptomen durchgeführt wird, liegt das Meldedatum also meist deutlich vor der Einweisung in eine Klinik. Die Hospitalisierung wird nachgemeldet, aber dann einem Meldedatum in der Vergangenheit zugewiesen. So fallen viele aktuelle Einweisungen nur im Rückblick ins Gewicht, nicht aber in der aktuellen 7-Tage-Fallzahl bzw. Inzidenz.

Eine Sprecherin des RKI sagte dem BR, dass das Problem zwar bekannt, eine Änderung des Berechnungswegs aber nicht geplant sei. Das Datum der Krankenhauseinweisung liege nicht für jede Fallmeldung vor - obwohl alle Kliniken in Deutschland seit dem 13. Juli verpflichtet sind, die Aufnahme von Covid-19-Patienten zu melden. In der sogenannten Trendübersicht - in der die Daten mittlerweile täglich und auf Ebene der Bundesländer, aber nur grafisch, gezeigt werden - gebe es einen entsprechenden Hinweis: "Die letzten 14 Tage sind grau unterlegt, da durch Übermittlungsverzug die Werte in gewissem Maß unterschätzt werden können."

Berechnung des LGL entspricht nicht der Corona-Verordnung

Die Zahlen des RKI sind jedoch nicht maßgeblich für die Krankenhaus-Ampel in Bayern. Das Gesundheitsministerium des Freistaats verweist explizit auf die Veröffentlichungen des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Dieses zeigt seit dem 2. September auf einer Überblicksseite jeweils die tagesaktuelle 7-Tage-Fallzahl und die Inzidenz der Hospitalisierten. Nach den Vorgaben der bayerischen Schutzmaßnahmenverordnung sollten diese Werte anhand des Einweisungsdatums berechnet werden. Auf Anfrage des BR gab die Behörde jedoch an, dass wie beim RKI mit dem Meldedatum gerechnet wird.

Um wieviel Prozent dadurch die 7-Tage-Fallzahl der Hospitalisierten und ihre Inzidenz in Bayern unterschätzt wird, kann zum aktuellen Zeitpunkt von außen nicht überprüft werden, da nur die jeweils tagesaktuellen Werte veröffentlicht und festgehalten werden können. Eine aktualisierte Zeitreihe, inklusive Nachmeldungen für einen Vergleich, stellt das LGL nicht zur Verfügung. Ein Sprecher der Behörde sagte, dass eine solche, öffentlich zugängliche Zeitreihe und möglicherweise auch ein Archiv für die Hospitalisierungszahlen in Planung sei.

Küchenhoff bestätigt: Aktuelle Hospitalisierungszahlen um 80 Prozent unterschätzt

Helmut Küchenhoff, der die Pandemie mit seinem Forschungsteam an der LMU München von Beginn an statistisch begleitet und Zugang zur Datenbank des LGL hat, nennt eine Größenordnung der Unterschätzung, die den bundesweiten Recherchen ähnelt. "Wir haben ähnliche Berechnungen gemacht für bayerische Daten, und unsere Ergebnisse sind durchaus ähnlich - diese 80 Prozent kriegen wir auch raus." Allerdings gelte das, wie bereits beschrieben, hauptsächlich für den ersten Tag, also die aktuellsten Werte. Wenn man einige Tage weiter zurückgehe, reduziere sich diese Zahl schon deutlich. Aber sie sei immer noch da.