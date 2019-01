Kranke Ameisen schützen Kollegen

Kranke Kollegen gefährden den Arbeitsablauf. Seuchenschutz steht in Ameisennestern deswegen ganz oben auf der Prioritätenliste.

Für Ameisen zählt die Gesundheit des Kollektivs

Schweizer Forscher haben in einer aufwändigen Studie gezeigt, wie die Insekten die Kontaktsperre organisieren. Dafür haben sie sich die Schwarze Gartenameise Lasius niger genauer angesehen. Sie versucht mit allen Mitteln, die Eier legende Königin und den Nachwuchs vor Ansteckung zu schützen.

Königin und Nachwuchs genießen einen Sonderstatus

Die Wissenschaftler haben für ihr Experiment mehr als 4.000 Tieren winzige QR-Codes auf den Rücken geklebt und den Betrieb in der Kolonie gefilmt. Das Ergebnis: Innerhalb eines Tages finden in einer Kolonie mit nur 154 Ameisen bis zu 153.000 Begegnungen statt. Dabei achten die Tiere schon im Normalbetrieb darauf, dass Außendienstlerinnen wenig Austausch mit den Innenteams pflegen. Die Außenameise hält sich fern vom Zentrum des Nests. Sowohl der Bereich der Königin als auch die Kinderstube sind tabu für alle, die aus der wilden weiten Welt der Erreger und Viren kommen.

Kranke kurieren sich aus

Wenn tatsächlich Gefahr droht, legen die Tierchen in Sachen Prävention noch eins drauf. Für ihr Experiment infizierten die Forscher zehn Prozent der Außendienstlerinnen mit einem Pilz. Die Folge: Die infizierten Ameisen blieben einfach weg und kurierten sich aus. Wenn sie nach einiger Zeit wieder ins Nest zurückkehrten, hielten sie größeren Abstand zu den Kolleginnen als davor.

Teamgeist schützt vor Krankheit

Bienen und andere soziale Insekten machen es übrigens genauso. Das Ergebnis: Epidemien brechen gar nicht erst aus. Das liegt nicht nur an den einsichtigen Kranken, sondern auch an den Kolleginnen. Ahnen Außendienstameisen beispielsweise, dass Erreger in der Nähe sind, gehen sie lieber auf Abstand. Was für ein Teamgeist!