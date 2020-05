Krank durch Zeckenstich: Wird es 2020 mehr Fälle von FSME geben?

Experten warnen heuer vor einer wachsenden Gesundheitsgefahr durch Zeckenstiche in Bayern. Deshalb sollte man sich in diesem Jahr mehr denn je vor Zecken in Acht nehmen. Dabei besteht das Problem nicht nur in der Anzahl der Zecken, sondern auch, wie infektiös sie sind.

Erwachsene Zecken übertragen häufiger FSME

In diesem Jahr gibt es mehr erwachsene Zecken als im vergangenen Jahr. Ihr Anteil an der Gesamtpopulation der Blutsauger ist von zehn auf dreißig Prozent gestiegen ist. Das Problem dabei ist, dass vor allem die erwachsenen Zecken den Erreger der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) übertragen. Die adulten Zecken tragen den FSME-Erreger fünfmal häufiger in sich als die Nymphen, die Zecken im Jugendstadium. Das Risiko, sich heuer damit zu infizieren, liegt damit - so die Bayerische Gesellschaft für Immun-, Tropenmedizin und Impfwesen in München - um 50 Prozent höher als im vergangenen Jahr. Hinzu kommt, dass vor allem in den Zeiten der Ausgangsbeschränkungen viele Menschen Ausflüge in die Natur unternommen haben - für Zecken eine gute Gelegenheit für einen Festschmaus.

FSME und Borreliose: Zecken übertragen Krankheiten

Nicht jeder Zeckenstich hat Folgen für die Gesundheit. Jedoch sollte man sich bewusst machen, dass Zecken bis zu 50 verschiedene Krankheitserreger übertragen können. Bekannt und besonders gefährlich sind FSME-Viren und Borreliose-Erreger. Während es für FSME eine vorbeugende Impfung gibt, steht für die Lyme-Borreliose kein Impfstoff zur Verfügung. Infektionen können aber mit Antibiotika behandelt werden.

Was ist die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)?

Die Frühsommer-Meningoenzephalitis ist eine virale Form der Hirnhautentzündung, bei der auch das Gehirn betroffen ist. Sie kann zu schweren neurologischen Schäden führen, in etwa zwei Prozent der Fälle verläuft sie tödlich. Eine medikamentöse Behandlung ist nicht möglich. Sie beschränkt sich allenfalls darauf, die Symptome zu lindern.

Symptome der FSME

Die Erkrankung FSME erfolgt typischerweise in zwei Phasen. Etwa fünf bis sieben Tage nach dem Stich treten bei einem Drittel der Infizierten uncharakteristische Beschwerden auf: Fieber, Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen, Übelkeit, gelegentlich Magen-Darm-Probleme. Meist ist die Krankheit damit überstanden.

Bei jedem dritten Erkrankten bzw. jedem zehnten Infizierten befällt der Erreger jedoch das zentrale Nervensystem - in unterschiedlicher Ausprägung. Unterschieden werden die "Meningitis" (nur die Hirnhäute sind beteiligt), die "Meningoenzephalitis" (Beteiligung von Hirnhäuten und Gehirn) und die "Meningoenzephalomyelitis" (zusätzlich ist das Rückenmark betroffen). Die verschiedenen Formen unterscheiden sich durch ihre Symptome und ihren Verlauf.

Die Stadien im Leben einer Zecke

Es sind übrigens nur die Zeckenweibchen, die ihren Hunger mit Blut stillen - und das nur dreimal in ihrem Leben. Zeckenweibchen durchlaufen im Laufe ihres zwei bis vier Jahre langen Lebens drei Entwicklungsstadien (Larve, Nymphe und Adulte) und saugen in jedem dieser Zyklen einmal Blut. Dabei schwellen sie wie eine Kugel auf etwa das Zweihundertfache ihrer Körpergröße an. Fallen sie, nach mehreren Tagen Saugzeit von der Haut ab, sind sie kaum noch in der Lage, sich fortzubewegen. Es stechen auch die Männchen. Sie allerdings geben sich mit etwas Gewebeflüssigkeit zufrieden.