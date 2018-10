Krähen bauen sich aus mehreren Teilen Werkzeuge zusammen

Um aus mehreren Komponenten ein funktionstüchtiges Werkzeug zu bauen, braucht es einiges an Gehirnleistung. Anthropologen gehen davon aus, dass diese Fähigkeit bei der Entwicklung des menschlichen Gehirns ein entscheidender Schritt in der Evolution war. Auch Kleinkinder beginnen erst im Alter von 18 Monaten, Werkzeuge zu benutzen. Dass Krähen das offensichtlich auch können, hat die Forscherinnen und Forscher aus Seewiesen am Starnberger See überrascht.

Dass Krähen äußerst intelligent und geschickt mit Werkzeugen sind, ist schon länger bekannt. So können sie verschiedene Werkzeuge zielgerichtet nacheinander einsetzen, um an Nahrung zu kommen. Ein Versuch der Forscherinnen und Forscher des Max-Planck-Instituts für Ornithologie in Seewiesen und der Universität Oxford war allerdings noch komplexer. Diesmal sollten die Vögel Werkzeuge zusammenbauen - eine Fähigkeit, die wir Menschen erst im Alter von fünf Jahren entwickeln.

Der Versuchsaufbau war folgendermaßen: Acht Krähen wurde eine Kiste gezeigt, die sie so noch nie gesehen hatten. Sie enthielt einen kleinen Behälter mit einem Leckerbissen, der aber mit dem Schnabel nicht erreicht werden konnte. In einer ersten Runde konnten alle acht Geradschnabelkrähen das Futter mit einem langen Stab aus der Kiste befördern.

In einer zweiten Runde wurde das Futter wieder hinten in der Box deponiert, diesmal bekamen die Krähen aber keinen langen Stab, sondern verschieden lange, hohle Elemente, die diese zusammenstecken konnten. Jedes einzelne Element war für sich zu kurz, um an das Futter zu kommen.