Korallen nehmen Mikroplastik aus dem Meer auf

Nach Angaben des UN-Umweltprogrammes befinden sich zwischen 75 und 199 Millionen Tonnen Plastikmüll in den Ozeanen. Gelangten 2016 noch bis zu 14 Millionen Tonnen Abfall in das aquatische Ökosystem, wird sich das bis 2040 nach Schätzungen auf bis zu 37 Millionen Tonnen pro Jahr fast verdreifachen. Kunststoffe sind der größte, schädlichste und beständigste Abfall im Meer und machen mindestens 85 Prozent aller Meeresabfälle aus. Das kostet unzählige Wasserbewohner jedes Jahr das Leben. Forscher haben nun herausgefunden, dass auch Korallen Kunststoffe in sich aufnehmen.

Korallen "essen" Mikroplastik aus Versehen mit

Neben ihrer Nahrung - dem Plankton - fischen Korallen zunehmend auch Ungenießbares und Unverdauliches aus dem Wasser: winzige Kunststoffpartikel. Das sogenannte Mikroplastik, das die Koralle über ihre Tentakel aufnimmt, wird sie nicht mehr vollständig los. Jessica Reichert vom Institut für Biodiversitätsforschung der Justus-Liebig-Universität Gießen hat beobachtet, dass sich die Koralle gewissermaßen an dem Partikel verschluckt: "Der verbleibt im Körper und wird dann beim Wachstum in das Skelett der Koralle eingebaut", so die Wissenschaftlerin.

Langzeitfolgen nicht klar

Mit einem Laborversuch wollte Reichert das nachweisen und überprüfte ihre Beobachtungen über eineinhalb Jahre: "Dabei konnten wir feststellen, dass Mikroplastik sowohl im Skelett als auch im Gewebe der Korallen auftaucht. Wobei im Skelett die Konzentration sehr viel höher war. Dadurch helfen die Korallen natürlich einerseits, das ökologische Gleichgewicht der Ozeane zu erhalten. Auf der anderen Seite wissen wir nicht, was das für langfristige Konsequenzen für die Korallenriffe hat."

Es könnte sein, so die Forscherin, dass Korallen dadurch weniger stabil werden und zum Beispiel dann Stürmen weniger standhalten. Mikroplastik könnte also eine zusätzliche Bedrohung für Korallenriffe sein, die ohnehin schon besonders unter den Folgen des Klimawandels leiden.